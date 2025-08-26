Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Τα λαμπερά γενέθλιά της – Οι ευχές του Χρήστου Μάστορα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συμπλήρωσε τα 29 χρόνια της και διοργάνωσε ένα λαμπερό πάρτι για τα γενέθλια της.

Η εορταστική ανάρτηση, οι ευχές και οι 2 τούρτες

Μέσα από μία ανάρτηση που έκανε το μοντέλο στα social media, έδειξε στους ακολούθους της, τις δύο τούρτες που έσβησε, καθώς και τα δύο διαφορετικά φορέματα που επέλεξε: ένα λευκό και ένα σε καφέ απόχρωση.

Οι ευχές του Χρήστου Μάστορα

Ο Χρήστος Μάστορας βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης του και της αφιέρωσε ένα video με το τραγούδι του Βασίλη Καζούλη, «Αν ήσουν άγγελος».

Πάνω στο βίντεο, ο Χρήστος Μάστορας δεν έγραψε τίποτα, παρά μόνο πρόσθεσε ένα emoji σε σχήμα χεριού.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας

Αυτό το καλοκαίρι, το ζευγάρι ταξίδεψε σε πολλούς προορισμούς για να γεμίσει την μπαταρίες του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μετά από έναν απαιτητικό χειμώνα τόσο με την προώθηση της ταινίας «Υπάρχω», τις βραδινές live εμφανίσεις του αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τον νόμο χρειαζόταν καλοκαιρινές διακοπές, στο πλευρό της αγαπημένης του.

Οι δύο τους ταξίδεψαν στη Χαλκιδική αλλά και τη Μύκονο, όπου πέρασαν χαλαρές στιγμές.

Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι φουλ ερωτευμένοι και αυτό φαίνεται μέσα από τις εικόνες που δημοσιεύουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.