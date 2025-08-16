magazin
Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη «δίκασε» έναν hater στο TikTok
16 Αυγούστου 2025 | 18:45

Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη «δίκασε» έναν hater στο TikTok

Η επιχειρηματίας και μοντέλο Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε «έτοιμη την απάντηση» σε ένα προσβλητικό σχόλιο ενός followers της.

Σύνταξη
Vita.gr
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Τη γνωρίσαμε το 2018 μέσα από το GNTM, όπου ξεχώρισε με την εμφάνισή της αλλά και τον εκρηκτικό της χαρακτήρα. Από τότε έχουν περάσει επτά χρόνια και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εκτός από μοντέλο έχει μπει και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, απασχολεί τα μίντια και με τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο γνωστός τραγουδιστής κάνουν τα πάντα για να κρατούν τη σχέση τους όσο πιο «κάτω από τα ραντάρ» γίνεται, ωστόσο πάντα θα υπάρχουν οι haters και τα κακόβουλα σχόλιά τους.

Με ένα τέτοιο βρέθηκε αντιμέτωπη πριν από μια ημέρα η επιχειρηματίας και μοντέλο. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανέβασε στο προφίλ της στο TikTok ένα βίντεο – καρφί σε κάποιο πρόσωπο που βρισκόταν στη ζωή της παλιότερα, γράφοντας «είπες ψέματα σε ανθρώπους για να τους κάνεις να με μισήσουν. Είπα ψέματα σε ανθρώπους για να τους κάνω να σε συμπαθήσουν. Δεν είμαστε το ίδιο».

@garifalia.kalifoni #fyp #foryouu #tik_tok #❤ ♬ son original – 💿🎧

Τότε ένας χρήστης έγραψε στα σχόλια «πόσα πληρώνει ο Μάστορας για τις διακοπές της;», αλλά δεν πήγε όπως το φανταζόταν. Η επιχειρηματίας και μοντέλο δεν το άφησε να πέσει κάτω και του απάντησε με το δικό της στυλ.

«Κούρασες εσύ κάτω από κάθε βίντεο μου… Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές. Σκάσε πια» κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την αποστοματική απάντησή της.

World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

inWellness
inTown
