Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη «δίκασε» έναν hater στο TikTok

Τη γνωρίσαμε το 2018 μέσα από το GNTM, όπου ξεχώρισε με την εμφάνισή της αλλά και τον εκρηκτικό της χαρακτήρα. Από τότε έχουν περάσει επτά χρόνια και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εκτός από μοντέλο έχει μπει και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, απασχολεί τα μίντια και με τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο γνωστός τραγουδιστής κάνουν τα πάντα για να κρατούν τη σχέση τους όσο πιο «κάτω από τα ραντάρ» γίνεται, ωστόσο πάντα θα υπάρχουν οι haters και τα κακόβουλα σχόλιά τους.

Με ένα τέτοιο βρέθηκε αντιμέτωπη πριν από μια ημέρα η επιχειρηματίας και μοντέλο. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανέβασε στο προφίλ της στο TikTok ένα βίντεο – καρφί σε κάποιο πρόσωπο που βρισκόταν στη ζωή της παλιότερα, γράφοντας «είπες ψέματα σε ανθρώπους για να τους κάνεις να με μισήσουν. Είπα ψέματα σε ανθρώπους για να τους κάνω να σε συμπαθήσουν. Δεν είμαστε το ίδιο».

Τότε ένας χρήστης έγραψε στα σχόλια «πόσα πληρώνει ο Μάστορας για τις διακοπές της;», αλλά δεν πήγε όπως το φανταζόταν. Η επιχειρηματίας και μοντέλο δεν το άφησε να πέσει κάτω και του απάντησε με το δικό της στυλ.

«Κούρασες εσύ κάτω από κάθε βίντεο μου… Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές. Σκάσε πια» κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την αποστοματική απάντησή της.