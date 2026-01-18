Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Η άφιξη της κόρης τους σηματοδότησε μια νέα αρχή στη ζωή τους, όχι όμως και μια ρομαντική επανένωση. Όπως αναφέρει το People, η σχέση τους έχει πλέον αποκλειστικά γονεϊκό χαρακτήρα.

Η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly μπορεί να μοιράζονται την καθημερινότητά τους ως νέοι γονείς, ωστόσο η προσωπική τους σχέση φαίνεται να έχει κλείσει οριστικά τον κύκλο της. Πηγή από το περιβάλλον τους δηλώνει στο People ότι οι δύο τους «δεν είναι μαζί εδώ και καιρό με ουσιαστικό τρόπο» και ότι «οτιδήποτε ρομαντικό υπήρξε ανάμεσά τους έχει τελειώσει».

Η προτεραιότητα είναι τα παιδιά

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η επαφή τους σήμερα αφορά αποκλειστικά τη συν-ανατροφή της κόρης τους. «Η σχέση τους αυτή τη στιγμή αφορά μόνο το co-parenting», αναφέρει η πηγή, προσθέτοντας ότι η 39χρονη ηθοποιός έχει στρέψει όλη της την προσοχή στα παιδιά της και στη σταθεροποίηση αυτής της νέας φάσης ζωής. «Η Μέγκαν είναι απολύτως επικεντρωμένη στην οικογένειά της. Αυτό είναι η προτεραιότητά της».

Το πρώην ζευγάρι καλωσόρισε τον Μάρτιο του 2025 την κόρη του, Saga Blade. Τη γέννησή της ανακοίνωσε ο Machine Gun Kelly με ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Επιτέλους είναι εδώ!! ο μικρός μας ουράνιος σπόρος».

Η Μέγκαν Φοξ είναι επίσης μητέρα τριών αγοριών — του Noah (13), του Bodhi (11) και του Journey (9) — από τον γάμο της με τον Μπράιαν Όστιν Γκριν, από τον οποίο χώρισε το 2020. Ο Machine Gun Kelly έχει μια κόρη, την 16χρονη Casie, από προηγούμενη σχέση του με την Έμα Κάνον.

Ανοιχτή στον έρωτα, αλλά όχι σε αυτή τη φάση

Παρότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια σταθερή ρομαντική σχέση στη ζωή της, η ίδια πηγή ξεκαθαρίζει ότι η Φοξ δεν έχει «κλείσει την πόρτα» στο ενδεχόμενο μιας νέας γνωριμίας.

«Αν κάτι προκύψει φυσικά και της ταιριάζει, θα το δεχτεί», σημειώνει. «Απλώς δεν το αναζητά και δεν την απασχολεί ενεργά».

Εκπρόσωποι της Μέγκαν Φοξ και του Machine Gun Kelly δεν απάντησαν σε αίτημα του People για σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες πως οι δυο τους περνούσαν και πάλι πολύ χρόνο μαζί, χωρίς ωστόσο να έχουν επισημοποιήσει κάποια επανασύνδεση.

Παρότι λειτουργούν ως οικογένεια και βάζουν την κόρη τους πάνω απ’ όλα, η σχέση τους —όπως φαίνεται— παραμένει αυστηρά γονεϊκή.