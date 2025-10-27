Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Τον τελευταίο ένα χρόνο έριξε ρυθμούς στα επαγγελματικά της, ωστόσο δεν έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σχέση της Μέγκαν Φοξ με τον Μασίν Γκαν Κέλι, ο αρραβώνας, ο χωρισμός και η γέννηση του τέταρτου παιδιού της, την κράτησαν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας – έστω κι αν η ίδια απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, το Σάββατο η 39χρονη ηθοποιός αποφάσισε να κάνει την πρώτη της εμφάνιση μετά από επτά μήνες, σε μια ειδική προβολή της καλτ ταινίας Jennifer’s Body του 2009. Και η Μέγκαν Φοξ δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ξαφνική δημοσιότητα, αλλά και τα media.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για εμένα τότε. Ένιωθα εντελώς χαμένη και ήμουν γεμάτη οργή από τον τρόπο που μου συμπεριφερόταν η βιομηχανία» είπε η Μέγκαν Φοξ, η οποία λίγο μετά τα 20 της είδε τις κινηματογραφικές της μετοχές να εκτοξεύονται στο Χόλιγουντ χάρη στην ταινία Transformers.

Το Jennifer’s Body μπορεί να μην είχε την ίδια επιτυχία -οι περισσότερες κριτικές ήταν από μέτριες έως κακές, ενώ στο box office έφτασε με το ζόρι τα 30 εκατ. δολάρια- ωστόσο όσο περνούσαν τα χρόνια θεωρήθηκε μια καλτ κωμωδία τρόμου, με εκατομμύρια θαυμαστές.

«Θυμάμαι εκείνη την περίοδο είχα πάει σε μια πρεμιέρα ενός φιλμ και την ώρα που έφευγα για να πάω στο αυτοκίνητό μου, ήταν δεκάδες παπαράτσι που με κυνηγούσαν για μια φωτογραφία» θυμήθηκε η ηθοποιός και συνέχισε: «Ο τρόπος που μου μιλούσαν ήταν απίστευτα κακός. Ένας μου φώναξε γιατί είμαι τόσο σκύλα, ενώ ένας άλλος με ρώτησε αν θεωρώ τον εαυτό μου υπερεκτιμημένη».

Όσο για τη συμβουλή που θα έδινε στον εαυτό της εκείνη την περίοδο; Ούτε η ίδια η Μέγκαν Φοξ έχει απάντηση. «Ήταν δύσκολα για μένα τότε, πάλευα με τα πάντα και δεν ειχα καθαρό μυαλό, άρα ειλικρινά δεν ξέρω τι θα μου έλεγα».