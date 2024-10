Μέγκαν Φοξ: «Το Χόλιγουντ της εποχής μου ήταν μια μισογυνική κόλαση»

Μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες τρόμου των τελευταίων χρόνων ήταν η M3GAN (2022). Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιος σε κάποιο γραφείο σκέφτηκε ότι θα ήταν αστείο να εκμεταλλευτεί τον τίτλο της ταινίας για να δώσει στην 38χρονη ηθοποιό Μέγκαν Φοξ τον ρόλο του ρομπότ M3GAN.

Η πτώση

Στις 13 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε στις αμερικανικές αίθουσες το «Subservience», ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας με ερωτικές προεκτάσεις, όπου η ηθοποιός που έγινε γνωστή από το Transformers (2007) υποδύεται μια cyborg νταντά, την οποία αποκτά ένας πατέρας για να αντικαταστήσει προσωρινά τη σύζυγό του που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και να αναλάβει τις δουλειές του σπιτιού. Όπως είναι εύκολο να μαντέψει κανείς, η κατάσταση σύντομα κλιμακώνεται σε ένα σενάριο του The Hand That Rocks the Cradle (1992), με το ρομπότ να προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της οικογένειας και την αγάπη του συζύγου με κάθε κόστος.

Αν και αυτή η συμπαραγωγή μεταξύ Βουλγαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι απίθανο να είναι η ταινία που θα επαναφέρει τη Φοξ στην Α-list – στις ΗΠΑ έχει πάει απευθείας στην αγορά διαδικτυακής ενοικίασης, χωρίς κινηματογραφική προβολή – το Subservience είναι η τελευταία προσπάθεια της ηθοποιού να αναζωογονήσει την καριέρα της μέσα από ένα προφίλ πιο κοντά στη δράση, μετά από χρόνια όπου μόλις και μετά βίας έκανε πρωτοσέλιδα πέρα από την on-off σχέση της με τον τραγουδιστή Machine Gun Kelly.

Πέρυσι συμμετείχε στην πρώτη μεγάλου προϋπολογισμού ταινία της μετά από μια δεκαετία, το Expend4bles, όπου υποδύθηκε τη σύντροφο του Τζέισον Στέιθαμ και ξεχώρισε σε ένα καστ γεμάτο από αστέρες της δράσης της δεκαετίας του 1980. Αντίστοιχα το 2021, όταν ο κόσμος βρισκόταν ακόμα σε καθεστώς ημι-απομόνωσης λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, έλαβε εκπληκτικά καλές κριτικές για το Till Death, ένα θρίλερ επιβίωσης που γυρίστηκε επίσης στη Βουλγαρία και είχε ταυτόχρονη κυκλοφορία στις αίθουσες και στις πλατφόρμες streaming. Στο Subservience, συνεργάζεται ξανά με τον ίδιο σκηνοθέτη, τον S. K. Ντέιλ.

Μάικλ Μπέι και Χίτλερ

Το 2009 το όνομα της απασχόλησε τα περιοδικά για όλους τους λάθος λόγους. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Wonderland παρομοίασε τον σκηνοθέτη Μάικλ Μπέι με τον Χίτλερ -και, ταυτόχρονα, με τον Ναπολέοντα-, ενώ το «Transformers: Revenge of the Fallen» προβαλλόταν ακόμη στους κινηματογράφους.

«Θέλει να είναι σαν τον Χίτλερ στα πλατό του, και είναι. Έτσι, είναι εφιάλτης να δουλεύεις μαζί του, αλλά όταν τον απομακρύνεις από το πλατό και δεν είναι σε κατάσταση σκηνοθέτη, κατά κάποιο τρόπο απολαμβάνω πραγματικά την προσωπικότητά του, επειδή είναι τόσο αδέξιος, τόσο απελπιστικά αδέξιος. Δεν έχει καθόλου κοινωνικές δεξιότητες. Και είναι αξιαγάπητο να τον βλέπεις. Είναι ευάλωτος και εύθραυστος στην πραγματική ζωή και μετά στο πλατό είναι ένας τύραννος», είπε.

Ο Μπέι, δύο χρόνια αργότερα, δεν έδωσε το ρόλο στην Φοξ στην τρίτη ταινία, αν και δήλωσε ότι δεν ήταν θυμωμένος μαζί της και απέδωσε την απόφαση για τον αποκλεισμό της στον εκτελεστικό παραγωγό Στίβεν Σπίλμπεργκ. Για να ξεπεράσει τη σύγκρουση, ο Μπέι της έδωσε τον ρόλο της δημοσιογράφου April O’Neil στις δύο ταινίες Teenage Mutant Ninja Turtles που παρήγαγε το 2014 και το 2016, οι οποίες απέσπασαν κακές κριτικές.

Η αναγέννηση της Μέγκαν Φοξ

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις της, η Φοξ εξέφρασε την απέχθεια της για το Χόλιγουντ της εποχής της. Το 2021, δήλωσε στην Washington Post: «Ήμουν τόσο χαμένη και προσπαθούσα να καταλάβω, όπως, πώς υποτίθεται ότι πρέπει να νιώσω αξία ή να βρω τον σκοπό μου σε αυτή τη φρικτή, πατριαρχική, μισογυνική κόλαση που ήταν το Χόλιγουντ εκείνη την εποχή. Επειδή είχα ήδη μιλήσει εναντίον του και όλοι, συμπεριλαμβανομένων άλλων γυναικών, με αντιμετώπιζαν με αρνητικότητα επειδή το έκανα».

Σε εκείνο το άρθρο, όπου η ηθοποιός δήλωνε επίσης ότι αισθάνεται να ταυτίζεται με τη Ζαν ντ’ Αρκ και «όλες τις διωκόμενες γυναίκες σε όλη την ιστορία», γινόταν λόγος για μια «αναγέννηση» της Φοξ μετά το Till Death. Μια τέτοια πρόβλεψη απέχει ακόμη πολύ από το να εκπληρωθεί, αλλά, 15 χρόνια μετά το Jennifer’s Body, όσοι απόλαυσαν εκείνη την κανιβαλική εκδοχή της ερμηνεύτριας μπορούν τουλάχιστον να βρουν παρηγοριά στις αίθουσες βλέποντας το ρομπότ της στο Subservience να αποδυναμώνει έναν ή δύο άντρες.

*Με πληροφορίες από: El Pais | Jaime Lorite