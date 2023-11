«Pretty Boys Are Poisonous»: Η Μέγκαν Φοξ γράφει ποίημα για την αποβολή που είχε

Η Μέγκαν Φοξ φαίνεται να περιγράφει μια αποβολή που είχε σε δύο ποιήματα που παρουσιάζονται στο «Pretty Boys Are Poisonous», που μόλις κυκλοφόρησε. Στην πρώτη της ποιητική συλλογή, η ηθοποιός δίνει στους θαυμαστές της μια γεύση από τις πιο προσωπικές, σκοτεινές σκέψεις της, αποκαλώντας τον εαυτό της μια «απελπιστικά ρομαντική ανοιχτή πληγή ανθρώπου» και ένα «αποκούμπι για την ψυχή όποιου όμορφου, σπασμένου, εγωκεντρικού ηλίθιου» την «κυνηγάει» και της «αφαιρεί» τη ζωτική της δύναμη.

«Αυτά τα ποιήματα γράφτηκαν σε μια προσπάθεια να εκριζώσω την ασθένεια που είχε ριζώσει μέσα μου, εξαιτίας της σιωπής μου. Πέρασα όλη μου τη ζωή κρατώντας τα μυστικά των ανδρών και το σώμα μου πονάει από το βάρος των αμαρτιών τους», εξήγησε σε δήλωσή της η πρωταγωνίστρια του «Jennifer’s Body».

Σε μια συνέντευξη που έδωσε στο «Good Morning America», η ηθοποιός μίλησε για την αποβολή που βίωσε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Μασίν Γκαν Κέλι (πραγματικό όνομα Κόλσον Μπέικερ), με τον οποίο είναι μαζί από το 2020.

«Δεν έχω ξαναπεράσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Έχω τρία παιδιά, οπότε ήταν πολύ δύσκολο και για τους δυο μας και μας έστειλε σε ένα πολύ άγριο ταξίδι μαζί και χωριστά… προσπαθώντας να πλοηγηθούμε, «Τι σημαίνει αυτό;» και «Γιατί συνέβη αυτό;»», δήλωσε η ηθοποιός.

Στο βιβλίο, η Φοξ γράφει για έναν υπέρηχο ενός κοριτσιού στις 10 εβδομάδες και μία ημέρα, γράφοντας: «ίσως αν δεν είχες… ίσως αν είχα…».

Αλλού, γράφει: «Θέλω να κρατήσω το χέρι σου / να ακούσω το γέλιο σου» και σε άλλο σημείο αποκαλύπτει: «αλλά τώρα / πρέπει να πω / αντίο». Ένας άλλος στίχος αναφέρεται στο ότι φαντάζεται να κρατάει το μωρό «καθώς σε ξεριζώνουν από τα σωθικά μου».

Και συνεχίζει: «Θα πληρώσω οποιοδήποτε τίμημα / Πες μου σε παρακαλώ / ποια είναι τα λύτρα / για την ψυχή της;».

Η Φοξ γράφει επίσης για θέματα κακοποίησης και τοξικών σχέσεων. Σε προηγούμενη δήλωσή της έχει πει ότι η συγγραφή ήταν η προσπάθειά της να αφαιρέσει την ασθένεια που είχε ριζώσει μέσα της «εξαιτίας της σιωπής μου. Έχω περάσει όλη μου τη ζωή κρατώντας τα μυστικά των ανδρών, το σώμα μου πονάει επειδή σηκώνω το βάρος των αμαρτιών τους. Η ελευθερία μου ζει σε αυτές τις σελίδες και ελπίζω ότι τα λόγια μου μπορούν να εμπνεύσουν άλλους να πάρουν πίσω την ευτυχία και την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας τη φωνή τους για να φωτίσουν ό,τι έχει θαφτεί, αλλά δεν έχει ξεχαστεί, στο σκοτάδι».

«Μερικά από αυτά (που γράφω) είναι κυριολεκτικά, ενώ άλλα είναι αλληγορικά. Ορισμένα ποιήματα περιέχουν ένα στοιχείο τύπου παραμυθιού του Γκριμ και άλλα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με τα meme στην ιντερνετική κουλτούρα» είπε πρόσφατα στο People περιγράφοντας τα ποιήματά της.

“It’s not an exposé that I wrote or a memoir … But throughout my life, I have been in at least one physically abusive relationship and several psychologically very abusive relationships.”

Megan Fox talks to @kaynawhitworth about her new poetry book, “Pretty Boys Are Poisonous” pic.twitter.com/SkdTSpRi3Z

— Good Morning America (@GMA) November 7, 2023