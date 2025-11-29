Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει
Μια τρυφερή νυχτερινή βόλτα της Μέγκαν Φοξ και του MGK με την κόρη τους στο LA Zoo άναψε ξανά τις φήμες επανασύνδεσης, με το άλλοτε ταραχώδες ζευγάρι να δείχνει πιο ενωμένο από ποτέ
Η Μέγκαν Φοξ και ο MGK φαίνεται πως δίνουν άλλη μια ευκαιρία στη σχέση τους — ή τουλάχιστον αυτό υποθέτουν όσοι τους είδαν το βράδυ της Τετάρτης στον Ζωολογικό Κήπο του Λος Άντζελες, να περπατούν αγκαλιά με την 7 μηνών κόρη τους, Σάγκα Μπλέιντ. Η οικογενειακή έξοδος στο εορταστικό «LA Zoo Lights: Animals Aglow» δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το άλλοτε «ταραχώδες» ζευγάρι έδειχνε πιο δεμένο από ποτέ.
Ντυμένη ολόκληρη στα μαύρα και με γυαλιά ηλίου… νύχτα, η Μέγκαν Φοξ έσπρωχνε το καρότσι της μικρής, ενώ ο MGK —με αμάνικη μπλούζα και τατουάζ σε πρώτο πλάνο— κρατούσε τη Σάγκα δεμένη στο στήθος του σε μάρσιππο. Η εικόνα τους θύμιζε περισσότερο οικογενειακή βόλτα παρά δύο ανθρώπους που είχαν χωρίσει λίγο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης.
Χώρια… αλλά μαζί;
Οι φήμες επανασύνδεσης φούντωσαν ξανά τον τελευταίο καιρό, με πηγή να δηλώνει στο People ότι ο μουσικός «περνά σχεδόν κάθε βράδυ στο σπίτι της με το μωρό» και πως, αν και δεν έχουν βάλει «ταμπέλα» στη σχέση τους, λειτουργούν ως κανονικό ζευγάρι. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι «τα πράγματα είναι εξαιρετικά» και ότι η Μέγκαν Φοξ εκτιμά το πόσο παρών είναι εκείνος στη ζωή της μικρής.
Την ίδια στιγμή, ο MGK δείχνει δημοσίως το νέο, πιο οικογενειακό προφίλ του. Στην πρόσφατη συναυλία του στο Λος Άντζελες αφιέρωσε το show στις δύο κόρες του, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η οικογένεια.
Υπενθυμίζεται ότι η Μέγκαν Φοξ έχει ακόμη τρία παιδιά με τον Μπράιαν Όστιν Γκριν, ενώ η Σάγκα Μπλέιντ είναι το πρώτο κοινό παιδί της με τον MGK. Προς το παρόν, ούτε η ηθοποιός ούτε ο μουσικός σχολιάζουν τις φήμες επανασύνδεσης — όμως η εικόνα τους στο LA Zoo ίσως να λέει ήδη όσα δεν λένε οι ίδιοι.
*Πηγή: Page Six , Κεντρική Φωτογραφία: Η Μέγκαν Φοξ και ο MGK, Πηγή: Wikimedia Commons
