Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει

Η Μέγκαν Φοξ και ο MGK φαίνεται πως δίνουν άλλη μια ευκαιρία στη σχέση τους — ή τουλάχιστον αυτό υποθέτουν όσοι τους είδαν το βράδυ της Τετάρτης στον Ζωολογικό Κήπο του Λος Άντζελες, να περπατούν αγκαλιά με την 7 μηνών κόρη τους, Σάγκα Μπλέιντ. Η οικογενειακή έξοδος στο εορταστικό «LA Zoo Lights: Animals Aglow» δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το άλλοτε «ταραχώδες» ζευγάρι έδειχνε πιο δεμένο από ποτέ.

Ντυμένη ολόκληρη στα μαύρα και με γυαλιά ηλίου… νύχτα, η Μέγκαν Φοξ έσπρωχνε το καρότσι της μικρής, ενώ ο MGK —με αμάνικη μπλούζα και τατουάζ σε πρώτο πλάνο— κρατούσε τη Σάγκα δεμένη στο στήθος του σε μάρσιππο. Η εικόνα τους θύμιζε περισσότερο οικογενειακή βόλτα παρά δύο ανθρώπους που είχαν χωρίσει λίγο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Page Six (@pagesix)

Χώρια… αλλά μαζί;

Οι φήμες επανασύνδεσης φούντωσαν ξανά τον τελευταίο καιρό, με πηγή να δηλώνει στο People ότι ο μουσικός «περνά σχεδόν κάθε βράδυ στο σπίτι της με το μωρό» και πως, αν και δεν έχουν βάλει «ταμπέλα» στη σχέση τους, λειτουργούν ως κανονικό ζευγάρι. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι «τα πράγματα είναι εξαιρετικά» και ότι η Μέγκαν Φοξ εκτιμά το πόσο παρών είναι εκείνος στη ζωή της μικρής.

Την ίδια στιγμή, ο MGK δείχνει δημοσίως το νέο, πιο οικογενειακό προφίλ του. Στην πρόσφατη συναυλία του στο Λος Άντζελες αφιέρωσε το show στις δύο κόρες του, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ότι η Μέγκαν Φοξ έχει ακόμη τρία παιδιά με τον Μπράιαν Όστιν Γκριν, ενώ η Σάγκα Μπλέιντ είναι το πρώτο κοινό παιδί της με τον MGK. Προς το παρόν, ούτε η ηθοποιός ούτε ο μουσικός σχολιάζουν τις φήμες επανασύνδεσης — όμως η εικόνα τους στο LA Zoo ίσως να λέει ήδη όσα δεν λένε οι ίδιοι.

*Πηγή: Page Six , Κεντρική Φωτογραφία: Η Μέγκαν Φοξ και ο MGK, Πηγή: Wikimedia Commons