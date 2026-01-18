«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

Η Βίκυ Κουλιανού μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε μία από τις πιο δύσκολες απώλειες της ζωής της, εξηγώντας γιατί επέλεξε να μην παρευρεθεί στην κηδεία του πατέρα της. Στην εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, το πρώην μοντέλο αναφέρθηκε τόσο στη διαδρομή της στον χώρο της μόδας όσο και στις προσωπικές της σχέσεις.

Όπως αποκάλυψε, ο θάνατος του πατέρα της συνέπεσε χρονικά με την απώλεια του Μιχάλη Ασλάνη, γεγονός που την οδήγησε σε μια διαφορετική, εσωτερική διαχείριση του πένθους. Η ίδια εξήγησε ότι για εκείνη ο αποχαιρετισμός δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την παρουσία σε μια τελετή, αλλά με μια βαθιά προσωπική διαδικασία, που ωριμάζει και εκφράζεται στον χρόνο.

Τι δήλωσε η Βίκυ Κουλιανού

«Ο θάνατος του Μιχάλη Ασλάνη ήταν κοντά με τον θάνατο του μπαμπά μου. Δεν πήγα στην κηδεία του, όπως δεν πήγα και στην κηδεία του μπαμπά μου», είπε αρχικά το πρώην μοντέλο.

Στη συνέχεια, η Βίκυ Κουλιανού αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο βίωσε το πένθος της, τονίζοντας πως ο αποχαιρετισμός δεν εξαντλείται σε μια επίσημη τελετή. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να εκφράσει το συναίσθημά της για την απώλεια του πατέρα της.

Η ίδια σημείωσε πως πιστεύει ότι όσοι φεύγουν βρίσκονται «κάπου αλλού πολύ καλά», σε «μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά», προσθέτοντας ότι ο πραγματικός αποχαιρετισμός γίνεται εσωτερικά. Όπως είπε, ένιωσε ότι αποχαιρέτησε τον πατέρα της ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, μέσα από τη μουσική του αγαπημένου του τραγουδιστή.

«Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που φεύγουν είναι κάπου αλλού πολύ καλά. Σε μία τεράστια υπέροχη αγκαλιά. Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας. Αποχαιρέτισα τον μπαμπά μου ένα χρόνο μετά, ακούγοντας Μητροπάνο που ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Ήμουν σε ένα στέκι στο Παγκράτι, σε ένα ρεμπετάδικο και δεν είχα καν κλάψει για τον θάνατο του μπαμπά μου. Μια παρέα δέκα ατόμων που ήμασταν και ξαφνικά σηκώθηκα από εκεί, βγήκα έξω και έκλαιγα με λυγμούς για μια ώρα. Οι αποχαιρετισμοί μέσα μας έχουν τον δικό τους χρόνο», συμπλήρωση.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @vicky_koulianoy