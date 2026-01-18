magazin
18.01.2026 | 15:28
Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Fizz 18 Ιανουαρίου 2026 | 15:40

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η Βίκυ Κουλιανού μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε μία από τις πιο δύσκολες απώλειες της ζωής της, εξηγώντας γιατί επέλεξε να μην παρευρεθεί στην κηδεία του πατέρα της. Στην εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, το πρώην μοντέλο αναφέρθηκε τόσο στη διαδρομή της στον χώρο της μόδας όσο και στις προσωπικές της σχέσεις.

Όπως αποκάλυψε, ο θάνατος του πατέρα της συνέπεσε χρονικά με την απώλεια του Μιχάλη Ασλάνη, γεγονός που την οδήγησε σε μια διαφορετική, εσωτερική διαχείριση του πένθους. Η ίδια εξήγησε ότι για εκείνη ο αποχαιρετισμός δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την παρουσία σε μια τελετή, αλλά με μια βαθιά προσωπική διαδικασία, που ωριμάζει και εκφράζεται στον χρόνο.

Τι δήλωσε η Βίκυ Κουλιανού

«Ο θάνατος του Μιχάλη Ασλάνη ήταν κοντά με τον θάνατο του μπαμπά μου. Δεν πήγα στην κηδεία του, όπως δεν πήγα και στην κηδεία του μπαμπά μου», είπε αρχικά το πρώην μοντέλο.

Στη συνέχεια, η Βίκυ Κουλιανού αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο βίωσε το πένθος της, τονίζοντας πως ο αποχαιρετισμός δεν εξαντλείται σε μια επίσημη τελετή. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να εκφράσει το συναίσθημά της για την απώλεια του πατέρα της.

Η ίδια σημείωσε πως πιστεύει ότι όσοι φεύγουν βρίσκονται «κάπου αλλού πολύ καλά», σε «μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά», προσθέτοντας ότι ο πραγματικός αποχαιρετισμός γίνεται εσωτερικά. Όπως είπε, ένιωσε ότι αποχαιρέτησε τον πατέρα της ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, μέσα από τη μουσική του αγαπημένου του τραγουδιστή.

«Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που φεύγουν είναι κάπου αλλού πολύ καλά. Σε μία τεράστια υπέροχη αγκαλιά. Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας. Αποχαιρέτισα τον μπαμπά μου ένα χρόνο μετά, ακούγοντας Μητροπάνο που ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Ήμουν σε ένα στέκι στο Παγκράτι, σε ένα ρεμπετάδικο και δεν είχα καν κλάψει για τον θάνατο του μπαμπά μου. Μια παρέα δέκα ατόμων που ήμασταν και ξαφνικά σηκώθηκα από εκεί, βγήκα έξω και έκλαιγα με λυγμούς για μια ώρα. Οι αποχαιρετισμοί μέσα μας έχουν τον δικό τους χρόνο», συμπλήρωση.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @vicky_koulianoy

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

World
ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

inWellness
inTown
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους
Fizz 18.01.26

Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Παρότι έγιναν πρόσφατα γονείς, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly δεν είναι πια ζευγάρι. Ό,τι υπήρξε ρομαντικά ανάμεσά τους έχει τελειώσει, με προτεραιότητα πλέον το παιδί τους.

Σύνταξη
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής
«Υπάρχουν τεκμήρια» 16.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του για σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκασμό και εμπορία ανθρώπων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από την ισπανική δικαιοσύνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
«Αlright, alright, alright» 16.01.26

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Στη Μητρόπολη Αθηνών 18.01.26

Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη

«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 18.01.26

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
ΕΕ: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα – Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
Διαφάνεια στις αμοιβές 18.01.26

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;

Η έκθεση του Eurofound εστιάζει στις συλλογικές συμβάσεις - από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ - ως δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe
English edition 18.01.26

Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe

In a TV interview after a Riyadh visit, Greece’s energy minister outlined three strategic connectivity projects with Saudi Arabia, framed within EU energy policy, maritime decarbonization talks, and efforts to curb household power costs.

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Agro-in 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Ελλάδα 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
