Βίκυ Κουλιανού: Ερωτευμένη στη Μύκονο – Ποιος είναι ο αγαπημένος της

Ξανά ερωτευμένη είναι η Βίκυ Κουλιανού.

Το γνωστό μοντέλο, ηθοποιός και επιχειρηματίας δείχνει ευτυχισμένη στο πλευρό του καινούργιου της αγαπημένου, ο οποίος είναι πανύψηλος, μελαχρινός, με κοτσίδα και μούσια.

Βίκυ Κουλιανού: Η ρομαντική βόλτα στα Ματογιάννια

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε το νέο ζευγάρι σε βραδυνή έξοδό του στα Ματογιάννια.

Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός και ο σύντροφός της ήπιαν το ποτό τους στο μπαρ Aroma μαζί με φίλους και στην συνέχεια απόλαυσαν την βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια.

Η Βίκυ Κουλιανού δεν είχε κάνει γνωστή την σχέση της μέχρι που τους «τσάκωσε» ο φωτογραφικός φακός να φιλιούνται με πάθος μέσα στο καράβι επιστρέφοντας από διακοπές στην Σίφνο.

Βίκυ Κουλιανού: «Είμαι ένας άνθρωπος που παραδοσιακά μου αρέσει να βρίσκομαι σε μια σχέση»

Σχετικά με την προσωπική της ζωή έχει δηλώσει: «Είμαι ένας άνθρωπος που παραδοσιακά μου αρέσει να βρίσκομαι σε μια σχέση, να δίνω αγάπη και να παίρνω εννοείται. Διαφορετικά δεν μου αρέσει να είμαι πουθενά.

Δηλαδή δεν μου αρέσουν οι μεσοβέζικες καταστάσεις και το περίπου. Είμαι μια γυναίκα που δεν είχα στο νου μου να κάνω παιδί.

Δηλαδή δεν μου χτύπησε ποτέ αυτό που λέμε βιολογικό καμπανάκι της μητέρας».

Το πρώην μοντέλο, που είχε παντρευτεί μία φορά σε πολύ νεαρή ηλικία, ανέφερε ότι οι σύντροφοί της ήθελαν να κάνουν παιδιά, κάτι που δεν επιζητούσε η ίδια, καθώς ενδιαφέρεται μόνο για τη συντροφικότητα.