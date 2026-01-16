Η Πάμελα Άντερσον εύχεται να είχε καλύτερη σχέση με τον πρώην σύζυγό της Τόμι Λι – «Μου λείπει»

Η Πάμελα Άντερσον σπάει τη σιωπή της σχετικά με τη θυελλώδη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι.

Η σταρ της ταινίας «The Naked Gun» αποκάλυψε στην εκπομπή «Andy Cohen Live» του SiriusXM ότι, αν και δεν έχει μιλήσει με τον Λι εδώ και καιρό, περιμένει να τον δει μαζί με τη σύζυγό του, Μπρίτανι Φουρλάν Λι, σε μια επερχόμενη οικογενειακή μάζωξη.

«Ο γιος μου ο Ντίλαν παντρεύεται σύντομα, οπότε θα τους δω στο γάμο», είπε.

«Ρομαντικός»

Η Πάμελα Άντερσον αποκάλυψε ότι έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Τόμι Λι όλα αυτά τα χρόνια και, όταν οι γιοι τους, ο Μπράντον Τόμας, 27 ετών, και ο Ντίλαν Τζάγκερ, 26 ετών, τον επισκέπτονται, η ηθοποιός βρίσκει ευκαιρία να δείξει την εκτίμηση της.

«Τον βλέπουν. Πάντα ρωτάω για αυτόν. Προσπάθησα να του στείλω [δώρα] όπως τουρσιά. Προσπαθώ να διατηρήσω επαφές», μοιράστηκε, και ο παρουσιαστής Άντι Κoέν, ρώτησε χαριτολογώντας: «Απέρριψε τα τουρσιά σου;»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Άντι Κοέν ρώτησε την Πάμελα Άντερσον αν πιστεύει ότι «θα είχε καλύτερη επικοινωνία» με τον Λι αν εκείνος δεν ήταν παντρεμένος με τη σύζυγό του, και η ηθοποιός απάντησε «Ναι».

«Πιστεύω ότι είναι πραγματικά ρομαντικός. Είναι πολύ αφοσιωμένος στη σύζυγό του και νομίζω ότι απλά δεν θέλει να προκαλέσει ναταραχές. Αλλά θα ήθελα να είχαμε καλύτερη σχέση», συνέχισε.

«Έχω πολύ καιρό να του μιλήσω. Μου λείπει, και με τα παιδιά μας να παντρεύονται και να αποκτούν εγγόνια, θα είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με κάποιο τρόπο», πρόσθεσε.

Θυελλώδης ερωτική ζωή

Τα πρόσφατα σχόλια της Πάμελα Άντερσον έρχονται περίπου τρία χρόνια μετά την εμφάνισή της στο The Howard Stern Show το 2023, όπου αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Λι «ανταλλάσσουν μηνύματα αραιά και πού».

Η ηθοποιός του The Last Showgirl και ο Λι παντρεύτηκαν το 1995 και καλωσόρισαν τον μεγαλύτερο γιο τους, Μπράντον, το 1996 και τον Ντίλαν Τζάγκερ Λι τον επόμενο χρόνο. Το ζευγάρι χώρισε το 1998, ωστόσο τα επόμενα χρόνια υπήρξε μια σειρά από επανασυνδέσεις.

Το 2006, η Άντερσον παντρεύτηκε τον Kid Rock, με τον οποίο χώρισε το 2007.

Τον ίδιο χρόνο η ηθοποιός παντρεύτηκε τον επαγγελματία παίκτη πόκερ Rick Salomon. Οι δύο τους χώρισαν το 2008, αλλά ξαναπαντρεύτηκαν – ένας γάμος που διήρκησε μέχρι το 2014.

Το 2020, η Άντερσον φέρεται να παντρεύτηκε τον Τζον Πίτερς για μόλις 12 ημέρες, αλλά η ίδια δήλωσε στο podcast Awards Chatter του The Hollywood Reporter τον Δεκέμβριο ότι η φήμη ήταν αναληθής.

Τον Ιανουάριο του 2021, η Άντερσον ανακοίνωσε ότι παντρεύτηκε τον σωματοφύλακά της Νταν Χέιχερστ, αλλά ένας εκπρόσωπος της ηθοποιού δήλωσε στο People τον Ιανουάριο του 2022 ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει.

Όσο για τον Λι, είναι παντρεμένος με την κωμικό Μπρίτανι Φουρλάν από τον Φεβρουάριο του 2019.

*Mε πληροφορίες από: People