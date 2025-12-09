magazin
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
«Η ξανθιά είναι νεκρή» – Κοκκινομάλλα Πάμελα Άντερσον και η αλήθεια για το «ψευτορομάντζο» με τον Λίαμ Νίσον
«Η ξανθιά είναι νεκρή» – Κοκκινομάλλα Πάμελα Άντερσον και η αλήθεια για το «ψευτορομάντζο» με τον Λίαμ Νίσον

Η Πάμελα Άντερσον ξαναγράφει την ιστορία και κάνει απολογισμό μιας ευτυχισμένης χρονιάς στο People

Η Πάμελα Άντερσον, 58, ζει τη «χρονιά των ευχάριστων εκπλήξεων». Νέα εμφάνιση, νέα εκκίνηση, νέο αφήγημα και νέο cover story του People η Καναδή που ήταν ο ορισμός του sex symbol στα 90s γιορτάζει την επόμενη ζωή της, αφήνοντας πίσω την bimbo περσόνα με το πληθωρικό μπούστο που φώναζε «σεξ».

Από την επιτυχημένη ανάκτηση της ιστορίας της μέσω του βιβλίου και του ντοκιμαντέρ της, έως τις υποψηφιότητες για βραβεία για την ερμηνεία της στο The Last Showgirl και το πολυσυζητημένο ρομάντζο της με τον Λίαμ Νίσον, η ηθοποιός και επιχειρηματίας δηλώνει ξεκάθαρα: «Ελέγχω τη ζωή μου».

Κοκκινομάλλα πλέον, έχοντας δικαιωθεί για την υποκριτική της δεινότητα, η Άντερσον απολαμβάνει την ανατροπή και διεκδικεί ένα άλλο αφήγημα που δικαιώνει κάθε αγώνα της καθώς η ριζική αλλαγή στη δημόσια εικόνα είναι ένα μόλις κομμάτι από το reboot της σταρ του Baywatch που μετά από σκάνδαλα και μάχες είναι κυρίαρχος της ζωής της.

«Εγώ κάνω τις επιλογές στην καριέρα μου, εγώ πλέον επιλέγω ποιά είμαι», τονίζει, χαρακτηρίζοντας τον χωρίς μέικ απ εαυτό της ως «μια άλλη μορφή ελευθερίας».

View this post on Instagram

A post shared by People Magazine (@people)

Μητέρα των Μπράντον (29) και Ντίλαν (27) από τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι, η Άντερσον χαιρετίζει τη νέα ζωή μέσα από μια σειρά από προϊόντα που την επανατοποθέτησαν στο πάνθεον της λάμψης.

Μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας της Love, Pamela και τα πλάνα του ντοκιμαντέρ Pamela, A Love Story η Άντερσον διεκδίκησε, και κέρδισε, τη θέση που ελάχιστοι ήθελαν να της αναγνωρίσουν μέχρι πρόσφατα.

Ακόμη και αν η ίδια δεν έχει καταφέρει να παρακολουθήσει ολόκληρο το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. «Μπορούσα να δω ένα μικρό κομμάτι, και μετά έτρεχαν τα ζουμιά» λέει με ειλικρίνεια.

Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή στην εικόνα της ήρθε το 2023 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όπου εμφανίστηκε χωρίς μακιγιάζ. «Θυμάμαι ότι σκέφτηκα, “κανείς δεν πρόκειται να το παρατηρήσει” – και οι άνθρωποι το πρόσεξαν», λέει η Άντερσον, ιδρύτρια της μάρκας περιποίησης δέρματος Sonsie. Η κίνηση αυτή, την οποία η ίδια αποκαλεί «ξεφλούδισμα», είχε τεράστια απήχηση, καθώς ο κόσμος συσπειρώθηκε γύρω της.

«Με πλησιάζει ο κόσμος με τις κόρες τους και μου λένε: “Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το έκανες αυτό”» λέει. «Είμαι χαρούμενη που είχε έναν τέτοιο αντίκτυπο. Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα ήμουν εγώ αυτό το κορίτσι;»

YouTube thumbnail

Η Άντερσον υπερασπίζεται την «εκρηκτική ξανθιά» που της έφερε την πολύτιμη δημοσιότητα ενώ επισημαίνει ότι υπήρχαν περισσότερα στους ρόλους της δεκαετίας του ’90, για τους οποίους έγινε διάσημη, από όσα «έβλεπαν» οι περισσότεροι. «Υπήρχε πάντα μια ευάλωτη πλευρά και μια ανθρώπινη υπόσταση, κάνοντας λάθη και αγκαλιάζοντας τη ζωή, ερωτευμένη, πληγωμένη, όλα αυτά τα πράγματα που σε κάνουν άνθρωπο», δηλώνει.

Παρ’ όλα αυτά, το παρελθόν αυτό το χαρακτηρίζει ως «αρχαίο».

«Εκείνη η κοπέλα είναι νεκρή. Μοιάζει με μια ζωή πριν».

Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς της Άντερσον ήταν ο πολύ συζητημένος, αλλά πάντα ασαφής, ρομαντικός δεσμός της με τον 73χρονο συμπρωταγωνιστή της, Λίαμ Νίσον, στο ριμέικ του The Naked Gun. Η είδηση του φλερτ αμφισβητήθηκε από πολλούς ως ένα τέχνασμα δημοσιότητας και ένα κόλπο για μεγαλύτερη προβολή της ταινίας.

YouTube thumbnail

Στη συνέντευξη, για πρώτη φορά, η Άντερσον βάζει τα πράγματα στη θέση τους.  «Πρέπει να ξέρετε, ο Λίαμ κι εγώ είχαμε ρομαντική σχέση για μικρό διάστημα, αλλά μόνο αφού ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα», αποκαλύπτει.

Το ζευγάρι πέρασε μια εβδομάδα μακριά από τους παπαράτσι και την αδιακρισία στο σπίτι του Νίσον στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. «Είχαμε οικειότητα» λέει η Άντερσον. «Πήγαμε για δείπνο σε ένα μικρό γαλλικό εστιατόριο όπου με σύστησε ως “η μέλλουσα κυρία Νίσον”».

«Πάντα έβαζα τα γέλια όταν ο κόσμος σκεφτόταν, “Α, αυτό είναι ένα κόλπο”. Και εγώ έλεγα, “Κόλπο; Αυτό είναι αληθινό. Έχουμε αληθινά συναισθήματα”».

«Λατρεύω τον Λίαμ», προσθέτει, «αλλά είμαστε καλύτεροι φίλοι. Με υποστηρίζει σε αυτή τη νέα αρχή μου και μου λέει, ευγενικά, ότι είναι πολύ περήφανος για μένα».

Η πιο πρόσφατη επιτυχία της που χαιρετήθηκε με δύο υποψηφιότητες (Χρυσή Σφαίρα και Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών/SAG) στο The Last Showgirl, όπου υποδύεται μια ευάλωτη χορεύτρια του Λας Βέγκας ήταν ένας ρόλος, τον οποίο ο ατζέντης της είχε αρχικά απορρίψει χωρίς να τη ρωτήσει.

YouTube thumbnail

Πλέον ο ατζέντης είναι παρελθόν και η Άντερσον κατέκτησε ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

«Δεν μου είχαν προσφέρει ποτέ ένα καλό σενάριο», λέει. «Δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά να να νιώθω αυτό το συναίσθημα του “Είμαι η μόνη που μπορεί να το κάνει αυτό” – σε αυτή την ταινία, το είχα».

Πλέον, η Άντερσον, δεν νιώθει (όπως ένιωθε από πάντα)  ανασφάλεια δίπλα σε άλλους ηθοποιούς, ενώ έχει ξεκινήσει μια εταιρεία παραγωγής με τους γιους της.

Πρώτο τους project να επαναφέρουν την cult κλασική ταινία του 1996, Barb Wire, στη μικρή οθόνη νέα τηλεοπτική σειρά. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη. Είναι λίγο σαν λύτρωση» λέει η Άντερσον που δηλώνει έτοιμη για δράση.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Είμαι έτοιμη για δράση και έχω αυτή την ολοκαίνουργια έμπνευση και αγάπη για αυτή τη βιομηχανία – και τη ζωή!» προσθέτει. «Το να είσαι ευτυχισμένος, είναι μια επανάσταση».

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.

