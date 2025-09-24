Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;

Κάθε φορά που ακούω το όνομα αυτής της σειράς, σκέφτομαι τον Μάθιου Πέρι ως Τσάντλερ Μπινγκ να φωνάζει στην τηλεόραση «τρέξε Γιασμίν, τρέξε σαν τον άνεμο». Γιατί εκτός από ηρωικές σωτηρίες, έρωτες, τσακωμούς, το Baywatch είχε τρέξιμο. Πάρα πολύ τρέξιμο.

Η διάσημη σειρά «άντεξε» στην αγωνιστική τηλεόραση των ΗΠΑ για 11 σεζόν – στις δύο τελευταίες χρονιές η δράση είχε μεταφερθεί στη Χαβάη. Το Baywatch έδωσε μια δεύτερη ζωή στην καριέρα του Ντέιβιντ Χάσελχοφ (μετά τον Ιππότη της Ασφάλτου), έκανε σούπερ σταρ την Πάμελα Άντερσον και εφτιαξε καριέρα σε αρκετά μοντέλα.

Η σειρά κατακεραυνώθηκε από τους κριτικούς, αλλά ο κόσμος είχε διαφορετική άποψη. Μάλιστα, στο πικ της, την έβλεπαν 1.1 δισ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Από το 2001, όταν έπεσαν και οι τίτλοι τέλους του ορίτζιναλ Baywatch, μόνο η ταινία του 2017 με τον Ντουέιν Τζόνσον εμφανίστηκε για να μας θυμίζει τα «περασμένα μεγαλεία».

Ωστόσο, όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή. Με ανακοίνωσή του στο Variety, ο πρόεδρος του Fox Television Network Μάικλ Θορν ανακοίνωσε τα σχέδια του δικτύου για το Baywatch.

«Στην πρώτη του εκδοχή, πήγε κόντρα στο ρεύμα και έκανε τους ναυαγοσώστες είδωλα. Τώρα είμαστε έτοιμη για την επιστροφή τους στη σύγχρονη εποχή. Θα κάνουμε γνωστό το καλιφορνέζικο όνειρο σε μια νέα γενιά, με καινούργιες ιστορίες και ανερχόμενους σταρ της βιομηχανίας του θεάματος» είπε ο Μάικλ Θορν.

Το ποιοι θα παίζουν ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, ούτε αν θα επιστρέψουν κάποια από τα μεγάλα ονόματα του παρελθόντος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δημιουργοί του θα είναι ο Ματ Νιξ και ο Γκρεγκ Μπόναν (που ήταν και στην αρχική σειρά), ενώ το Fox έχει προγραμματίσει να βγουν 12 επεισόδια τη σεζόν 2026-27.