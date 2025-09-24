magazin
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
24 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:15

Μετά από 24 χρόνια σιωπής και απλά μια ταινία «σφήνα», οι ναυαγοσώστες του Baywatch είναι έτοιμοι να φορέσουν τα κόκκινα μαγιό τους και να τρέξουν στις παραλίες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Κάθε φορά που ακούω το όνομα αυτής της σειράς, σκέφτομαι τον Μάθιου Πέρι ως Τσάντλερ Μπινγκ να φωνάζει στην τηλεόραση «τρέξε Γιασμίν, τρέξε σαν τον άνεμο». Γιατί εκτός από ηρωικές σωτηρίες, έρωτες, τσακωμούς, το Baywatch είχε τρέξιμο. Πάρα πολύ τρέξιμο.

Η διάσημη σειρά «άντεξε» στην αγωνιστική τηλεόραση των ΗΠΑ για 11 σεζόν – στις δύο τελευταίες χρονιές η δράση είχε μεταφερθεί στη Χαβάη. Το Baywatch έδωσε μια δεύτερη ζωή στην καριέρα του Ντέιβιντ Χάσελχοφ (μετά τον Ιππότη της Ασφάλτου), έκανε σούπερ σταρ την Πάμελα Άντερσον και εφτιαξε καριέρα σε αρκετά μοντέλα.

View this post on Instagram

A post shared by Baywatch Fan Club (@baywatchfanclub_)

Η σειρά κατακεραυνώθηκε από τους κριτικούς, αλλά ο κόσμος είχε διαφορετική άποψη. Μάλιστα, στο πικ της, την έβλεπαν 1.1 δισ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Από το 2001, όταν έπεσαν και οι τίτλοι τέλους του ορίτζιναλ Baywatch, μόνο η ταινία του 2017 με τον Ντουέιν Τζόνσον εμφανίστηκε για να μας θυμίζει τα «περασμένα μεγαλεία».

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ.

Ωστόσο, όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή. Με ανακοίνωσή του στο Variety, ο πρόεδρος του Fox Television Network Μάικλ Θορν ανακοίνωσε τα σχέδια του δικτύου για το Baywatch.

«Στην πρώτη του εκδοχή, πήγε κόντρα στο ρεύμα και έκανε τους ναυαγοσώστες είδωλα. Τώρα είμαστε έτοιμη για την επιστροφή τους στη σύγχρονη εποχή. Θα κάνουμε γνωστό το καλιφορνέζικο όνειρο σε μια νέα γενιά, με καινούργιες ιστορίες και ανερχόμενους σταρ της βιομηχανίας του θεάματος» είπε ο Μάικλ Θορν.

Το ποιοι θα παίζουν ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, ούτε αν θα επιστρέψουν κάποια από τα μεγάλα ονόματα του παρελθόντος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δημιουργοί του θα είναι ο Ματ Νιξ και ο Γκρεγκ Μπόναν (που ήταν και στην αρχική σειρά), ενώ το Fox έχει προγραμματίσει να βγουν 12 επεισόδια τη σεζόν 2026-27.

World
Merrill (BofA): Τα «τρία Α» στις επενδύσεις… άμυνα, αεροναυπηγική και αλγόριθμοι

Merrill (BofA): Τα «τρία Α» στις επενδύσεις… άμυνα, αεροναυπηγική και αλγόριθμοι

Vita.gr
World
inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Riff Raff, λοιπόν. Μερικώς γκανγκστερική εκδίκηση, μερικώς οικογενειακή επανένωση, ο ημι-συνταξιούχος μαφιόζος του Μπιλ Μάρεϊ επιστρέφει στον κόσμο των φόνων, ενώ η Τζένιφερ Κούλιτζ εισβάλλει στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς του πρώην συζύγου της, Χάρις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Έμα Γουάτσον απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ» που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το σχέδιο των 21 σημείων για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει
H κυβέρνηση Τραμπ μέσω του απεσταλμένου του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, δηλώνει αισιοδοξία για λύση του πολέμου στη Γάζα. Τι έχει γίνει γνωστό ως τώρα και τι επιβεβαιώνεται από τρίτες πηγές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Μιλέι στην Αργεντινή για μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν – Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»
Aπό το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Νίκος Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το Κυπριακό. Κατήγγειλε την υποκρισία του Τούρκου προέδρου και τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου.

Σύνταξη
Η Ντούα Λίπα διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε πως είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη της γιατί αυτός υπέγραψε επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό των Kneecap από το Glastonbury

Σύνταξη
Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου, με άρθρο στον Guardian, καταγγέλλει τον Ερντογάν ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη για να καταστείλει την αντιπολίτευση. Προειδοποιεί ότι η Τουρκία κινδυνεύει από απολυταρχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η κατάθεση του Ν. Σαλάτα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 6.

Σύνταξη
Το εργασιακό νομοσχέδιο, που εισάγει το 13ωρο σε έναν εργοδότη, αυξάνει την εργασιακή εξουθένωση και βάζει στον πάγο...τα όνειρα των νέων για οικογένεια. Τι δηλώνει ο Γ. Αργείτης από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Νις – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νις – Ρόμα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, πως η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά είναι ακόμα εφικτή «για λίγες ακόμα ώρες».

Σύνταξη
Ο Τσέχος ήταν για μια ακόμη φορά ο MVP του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 65’, όμως έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι και έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες στο τέλος.

Σύνταξη
