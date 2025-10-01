Ξεχάστε την Πάμελα Άντερσον που ξέρατε: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της για πρώτη φορά μετά το Baywatch

Υπάρχουν κάποια στοιχεία στην εμφάνιση ορισμένων ανθρώπων που στο πέρασμα του χρόνου αποτελούν και σήμα κατατεθέν τους. Η Πάμελα Άντερσον, σε αυτά τα 35 χρόνια που βρίσκεται στο προσκήνιο, είχε την τύχη να έχει δύο τέτοια στοιχεία που την ξεχώριζαν.

Το ένα ήταν οι εντυπωσιακές της καμπύλες – αυτές που την έκαναν σταρ του Baywatch. Το άλλο ήταν τα κατάξανθα μαλλιά της. Η 58χρονη ηθοποιός, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει κρατήσει αποστάσεις από εκεί την εικόνα της δεκαετίας του ’90. Και το έδειξε με τον καλύτερο τρόπο πριν από λίγες ημέρες στο Παρίσι.

Η Πάμελα Άντερσον βρέθηκε στο πάρτυ του ομίλου Condé Nast στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στην Πόλη του Φωτός και άφησε τους πάντες άφωνους με την εμφάνισή της.

Η γνωστή ηθοποιός είχε «εγκαταλείψει» το κατάξανθο χρώμα στα μαλλιά της, καθώς εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά – τα οποία ήταν και πιο κοντά από ότι μας έχει συνηθίσει.

Αν εξαιρέσεις μια πάρα πολύ σύντομη περίοδο της ζωής της το 2013 που τα είχε μελαχρινά, αυτή είναι η πρώτη φορά από την εποχή του Baywatch που η Άντερσον επιλέγει να αποχωριστεί το σήμα κατατεθέν της.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, αποτελεί το αγαπημένο της event για να παρουσιάσει τις μεγάλες αλλαγές της. Ίδια περίοδος ήταν πριν από δύο χρόνια, όταν εμφανίστηκε χωρίς ίχνος make up στο πρόσωπό της – κάτι που πλέον συνηθίζει να κάνει πολύ συχνά.

Τώρα αν το κόκκινο χρώμα στα μαλλιά της ήρθε για να μείνει είναι κάτι που θα δούμε στο μέλλον.