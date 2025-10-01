Ξεχάστε την Πάμελα Άντερσον που ξέρατε: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της για πρώτη φορά μετά το Baywatch
Η σταρ του Baywatch Πάμελα Άντερσον εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και εντυπωσίασε τους πάντες με το νέο της look.
- «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» - Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για το έλλειμμα στα κρεβάτια
- Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
- Εικόνες ντροπής από τις φοιτητικές εστίες στην Κομοτηνή - Περιττώματα ποντικίων και βρομιά
- Σε λειτουργία η εφαρμογή για τον υπολογισμό των φοροελαφρύνσεων του 2026 - Τα βήματα αναλυτικά
Υπάρχουν κάποια στοιχεία στην εμφάνιση ορισμένων ανθρώπων που στο πέρασμα του χρόνου αποτελούν και σήμα κατατεθέν τους. Η Πάμελα Άντερσον, σε αυτά τα 35 χρόνια που βρίσκεται στο προσκήνιο, είχε την τύχη να έχει δύο τέτοια στοιχεία που την ξεχώριζαν.
Το ένα ήταν οι εντυπωσιακές της καμπύλες – αυτές που την έκαναν σταρ του Baywatch. Το άλλο ήταν τα κατάξανθα μαλλιά της. Η 58χρονη ηθοποιός, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει κρατήσει αποστάσεις από εκεί την εικόνα της δεκαετίας του ’90. Και το έδειξε με τον καλύτερο τρόπο πριν από λίγες ημέρες στο Παρίσι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Πάμελα Άντερσον βρέθηκε στο πάρτυ του ομίλου Condé Nast στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στην Πόλη του Φωτός και άφησε τους πάντες άφωνους με την εμφάνισή της.
Η γνωστή ηθοποιός είχε «εγκαταλείψει» το κατάξανθο χρώμα στα μαλλιά της, καθώς εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά – τα οποία ήταν και πιο κοντά από ότι μας έχει συνηθίσει.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αν εξαιρέσεις μια πάρα πολύ σύντομη περίοδο της ζωής της το 2013 που τα είχε μελαχρινά, αυτή είναι η πρώτη φορά από την εποχή του Baywatch που η Άντερσον επιλέγει να αποχωριστεί το σήμα κατατεθέν της.
Ωστόσο, όπως φαίνεται, η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, αποτελεί το αγαπημένο της event για να παρουσιάσει τις μεγάλες αλλαγές της. Ίδια περίοδος ήταν πριν από δύο χρόνια, όταν εμφανίστηκε χωρίς ίχνος make up στο πρόσωπό της – κάτι που πλέον συνηθίζει να κάνει πολύ συχνά.
Τώρα αν το κόκκινο χρώμα στα μαλλιά της ήρθε για να μείνει είναι κάτι που θα δούμε στο μέλλον.
- Νέος ποδηλατόδρομος 5 χιλιομέτρων στον Άλιμο
- Ο Τζόλης συνεχίζει να σπάει ρεκόρ στο Champions League
- ΣΥΡΙΖΑ για Μυλωνάκη: Το Μαξίμου δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ
- Η Κυπριακή Δημοκρατία γιόρτασε την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας – H στρατιωτική παρέλαση και τα ελληνικά F-16
- Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις