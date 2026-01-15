Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Για πολλά χρόνια, η Πάμελα Άντερσον γινόταν έρμαιο του σκανδαλοθυρικού Τύπου, ο οποίος ασχολήθηκε εξονυχιστικά με κάθε σκοτεινή πλευρά της ζωής της – ότι ακριβώς συνέβη και με τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκεν, τον οποίο η ηθοποιός συνάντησε μετά από χρόνια στις φετινές Χρυσές Σφαίρες.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Naked Gun» αποκάλυψε στην εκπομπή του Άντι Κόεν στο SiriusXM ότι αποχώρησε από την εκδήλωση μετά την απονομή του βραβείου Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ ή Κωμική Ταινία στην Ρόουζ Μπερν και «πήγε κατευθείαν για ύπνο», αφού αντιλήφθηκε την παρουσία του Ρόγκεν στο κοινό.

«Ο Σέθ Ρόγκεν έκανε αυτή τη σειρά χωρίς να μου μιλήσει, ξέρεις, το Pam & Tommy, και αυτό ήταν [αμήχανο]» θυμήθηκε. «Πώς μπορεί κάποιος να κάνει τηλεοπτική σειρά μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής σου, ενώ ελισαι ακόμη ζωντανή; Είμαι εδώ. Καλησπέρα», πρόσθεσε.

Όταν ο Κόεν την ρώτησε αν είχαν τετ-α-τετ συνάντηση, εκείνη απάντησε: «Ήταν στις Χρυσές Σφαίρες, οπότε ήμασταν κοντά».

Έχει σημασία;

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Πάμελα Άντερσον στάθηκε στα συναισθήματα που της γέννησε η παρουσία του Σεθ Ρόγκεν στην ετήσια εκδήλωση απονομής βραβείων.

«Ένιωσα λίγο περίεργα γι’ αυτό. Και αισθανόμουν ότι, ξέρεις, [τον τελευταίο καιρό] ήμουν πολύ πιεσμένη με τη δουλειά. Έκανα πέντε ταινίες τον τελευταίο χρόνο. Οπότε, ήμουν απλά απασχολημένή, αλλά μερικές φορές σε επηρεάζει και σε καταβάλλει», ανέφερε.

»Απλά ένιωσα αηδία. Αλλά τελικά, ελπίζω ότι θα επικοινωνήσει μαζί μου και θα ζητήσει συγγνώμη. Όχι ότι έχει σημασία», κατέληξε, λιγο πριν ο Κοέν πάρει τον λόγο και υποστηρίξει ότι μια απολογία από πλευράς του Ρόγκεν, ίσως τελικά και να σημαίνει κάτι.

«Λοιπόν, είσαι έρμαιο. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, λένε ότι δεν έχεις δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Αλλά τα πιο σκοτεινά, βαθιά μυστικά σου ή οι τραγωδίες της ζωής σου δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης για την δημιουργία [μιας] τηλεοπτικής σειράς. Αυτό με εκνεύρισε λίγο», εξήγησε η Άντερσον.

Ωστόσο, σημείωσε ότι «όλα είναι εντάξει» παρά τα αρνητικά συναισθήματα που της δημιούργησε η στάση του παραγωγού, καθώς «υπάρχουν χειρότερα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο».

«Κανείς δεν ξέρει τι περνούσαμε»

Η Πάμελα Άντερσον είχε δηλώσει στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Pamela, A Love Story» (2023) ότι θεωρούσε ότι οι παραγωγοί του «Pam & Tommy», συμπεριλαμβανομένου του Ρόγκεν, «έπρεπε να είχαν ζητήσει την άδειά μου» πριν δημιουργήσουν τη σειρά, επειδή «κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά περνούσαμε εκείνη την περίοδο».

Το 2023, δήλωσε επίσης στο Entertainment Tonight ότι «δεν είχε καμία επιθυμία» να δει τη σειρά του Hulu, η οποία ήταν μια ιστορία για τη ζωή της που έκανε τραμπάλα ανέμεσα στη βιογραφία και την μυθοπλασία— συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι.

«Δεν έχω καμία επιθυμία να την παρακολουθήσω», δήλωσε στο ντοκιμαντέρ της, σύμφωνα με το Entertainment Tonight.

*Με πληροφορίες από: People