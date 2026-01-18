Ιωάννινα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 75χρονος από το Μιχαλίτσι που είχε εξαφανιστεί

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής ο 75χρονος από το Μιχαλίτσι στα Ιωάννινα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης 14ης Ιανουαρίου.

Τελευταίοι που τον είχαν δει, ήταν συγχωριανοί του στο καφενείο του χωριού, με την αναζήτησή του να ξεκινά όταν δεν επέστρεψε σπίτι του.

Οι έρευνες

Μετά από συντονισμένες έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και κατοίκων του χωριού, ο 75χρονος εντοπίστηκε από πολίτες και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. χωρίς τις αισθήσεις του σε υπαίθριο χώρο σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του.

Ο λόγος, που δε βρέθηκε νωρίτερα, είναι ότι το σημείο ήταν καλυμμένο από βάτα και θάμνους.

Ο 75χρονος μεταφέρθηκε από την Πυροσβεστική με τη χρήση φορείου σε προσβάσιμο σημείο για την παραλαβή του. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία – νεκροτομή, με πιθανότερη αιτία να είναι η πτώση.