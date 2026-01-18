Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Η Κυριακή ήταν ο ορισμός της χαρμολύπης για τον Παναθηναϊκό. Το μεσημέρι ήρθε στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και στην περίοδο του Αλαφούζου, ακριβότερη και από τον Τζιμπρίλ Σισέ. Ένας Αργεντινός εξτρέμ με ταλέντο και προοπτικές, που δημιούργησε μία ευφορία στους οπαδούς, έφτιαξε κάπως το κλίμα.

Δυστυχώς, μερικές ώρες αργότερα στο γήπεδο της «Αγιάς Σοφιάς», υπό το βλέμμα του Αντίνο και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου (που εδώ και μήνες ξοδεύει αφειδώς χρήματα) ακολούθησε η απόλυτη απογοήτευση. Ένα σκορποχώρι που παρίστανε τον Παναθηναϊκό και παραδόθηκε άνευ αντίδρασης στην ΆΕΚ. Το 4-0 συνιστά ολοκληρωτική συντριβή και δεν είναι δυνατόν να (ξανά)περάσει έτσι.

Ο Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφεια, θύμισε τον αντίστοιχο της Τούμπας πριν τα Χριστούγεννα. Ανεξαρτήτως της τακτικής ανάλυσης, το μείζον πρόβλημα ήταν η νοοτροπία. Ένα μαλθακό γκρουπ, με νωθρούς και χαλαρούς ανθρώπους. Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν με μία λογική «και να χάσουμε, δεν τρέχει τίποτα».

Δεν έχει κανένα νόημα να αναλύσουμε περαιτέρω το παιχνίδι. Ούτε να εστιάσουμε μόνο σε έναν ποδοσφαιριστή. Γιατί πρώτος και κύριος υπεύθυνος για τη συμπεριφορά των παικτών του Παναθηναϊκού, είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Αποδεχόμαστε τα ελαφρυντικά, σίγουρα δεν είναι νορμάλ όταν είναι ο τρίτος προπονητής σε λίγους μήνες, όμως εξακολουθεί να αγνοεί τα σημάδια.

Ο Ράφα έχει επιτρέψει τη χαλαρότητα στα αποδυτήρια και αρνήθηκε να πάρει σκληρά μέτρα. Μετά τον αγώνα της Τούμπας προανήγγειλε αλλαγές ενώπιον της ομάδας, αλλά επί της ουσίας δεν άλλαξε το παραμικρό. Ο Ισπανός σίγουρα πήρε λάθος αποφάσεις στην τακτική, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφεια το πιο σοβαρό πρόβλημα δεν ήταν το σύστημα, το πόσο ψηλά πίεσαν και ούτω καθεξής.

Ο Ράφα επαναλαμβάνει ότι ανέλαβε ένα πρότζεκτ που χρειάζεται χρόνο, πως θα κριθεί αργότερα και αφήνει μία αίσθηση πως στην παρούσα φάση, τα αποτελέσματα δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Όταν οι παίκτες ακούνε αυτά από τον προπονητή τους, ενδόμυχα τους εντυπώνεται αυτή η χαλαρότητα. Με συνέπεια την εικόνα που είδαμε στην Τούμπα, στην Καβάλα, στη Λάρισα και τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τον Νοέμβριο, ο Γιάννης Αλαφούζος ανασυγκρότησε εκ βάθρων το ποδοσφαιρικό τμήμα. Νέοι επικεφαλής, νέος προπονητής και σταδιακά ανακατατάξεις στο ρόστερ. Με αποκορύφωμα τη δαπανηρή μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο. Αλλά η ανασυγκρότηση για να προχωρήσει, πρέπει να υποστηριχτεί από τα αποτελέσματα. Αλλά με ήττες και με εμφανίσεις όπως στη Φιλαδέλφεια, το βέβαιο είναι πως το εγχείρημα του Τριφυλλιού θα «καεί» σύντομα και ο Μπενίτεθ δεν θα έχει άλλη ανοχή. Καλό θα είναι να το συνειδητοποιήσουν άπαντες στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και να το επισημάνουν στον Ισπανό προπονητή.