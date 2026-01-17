Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Κάτρη
Ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στον δανεισμό του Γιώργου Κάτρη στον Λεβαδειακό και τον καλωσόρισε πίσω στο ρόστερ του.
Ο Γιώργος Κάτρης εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του ως παίκτης του Λεβαδειακού στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν και ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να διακόψει τον δανεισμό του. Ο νεαρός Έλληνας αμυντικός έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με τους Πράσινους και βρίσκεται στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της συνέχειας.
H ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επανένταξη του Γιώργου Κάτρη στο ρόστερ της ομάδας. Ο 20χρονος αμυντικός εντάχθηκε στην ακαδημία του συλλόγου το 2021, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023, έπαιξε στη δεύτερη ομάδα του Τριφυλλιού και το καλοκαίρι του 2024 δόθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, καταγράφοντας 31 συμμετοχές. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21».
«Νιώθω έτοιμος, έχω δουλέψει πολύ και θεωρώ πως είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος. Ο κ. Παπαδόπουλος με αγκάλιασε από την πρώτη μέρα, όπως αι όλοι. Το ξεχωριστό για τον Λεβαδειακό είναι πως αποτελεί οικογένεια. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές στα πρώτα μου βήματα στη μεγάλη κατηγορία. Δεν θα μπορούσα να έχω μια καλύτερη αρχή στην πορεία μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλα το λιθαράκι μου σε αυτή την προσπάθεια και εύχομαι στην ομάδα τα καλύτερα για τη συνέχεια», είχε αναφέρει πρόσφατα ο νεαρός άσος.
