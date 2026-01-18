Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
18.01.2026
Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν συντρίμμια αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ
Δευτέρα κάτι έχω; Η ρουτίνα της Κυριακής που μειώνει το άγχος της επόμενης μέρας
18 Ιανουαρίου 2026

Δευτέρα κάτι έχω; Η ρουτίνα της Κυριακής που μειώνει το άγχος της επόμενης μέρας

Πολλοί δεν βλέπουν την Κυριακή με καλό... μάτι. Ωστόσο μια ρουτίνα μπορεί να μειώσει το άγχος που προκαλεί η Δευτέρα.

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Η Δευτέρα συχνά φαντάζει σαν ένα βουνό που πρέπει να ανέβουμε. Ωστόσο, το μυστικό για να ξεκινάει η εβδομάδα ήρεμα και παραγωγικά κρύβεται στη βραδινή ρουτίνα της Κυριακής. Με λίγες απλές αλλά συνειδητές συνήθειες, μπορείτε να μειώσετε το άγχος και να μπείτε στη νέα εβδομάδα με αίσθημα ελέγχου και ηρεμίας.

Γιατί τα βράδια της Κυριακής είναι γεμάτα άγχος;

Η Κυριακή είναι μια μέρα που βρίσκεται ανάμεσα στη χαλάρωση του Σαββατοκύριακου και την προσμονή των υποχρεώσεων της νέας εβδομάδας. Το νευρικό μας σύστημα έχει ξοδέψει όλο το Σαββατοκύριακο στην αποκατάσταση και στην ξεκούραση, αλλά αργά την Κυριακή το μυαλό αρχίζει να σκέφτεται προθεσμίες και ευθύνες. Αυτή η μετάβαση από τον ελεύθερο χρόνο στον γρήγορό και πιεστικό ρυθμό της εβδομάδας μπορεί να αυξήσει την εγρήγορση και να προκαλέσει άγχος — τις γνωστές «κυριακάτικες ανησυχίες».

Αλλάξτε τη νοοτροπία σας για μια πιο ήρεμη Δευτέρα

Μια ήπια ρουτίνα μπορεί να δώσει στο μυαλό σας μια κατεύθυνση και ένα πλάνο, μειώνοντας την πίεση και δημιουργώντας αίσθηση ασφάλειας. Η προβλεψιμότητα και η οργάνωση είναι το κλειδί για μια ήρεμη Κυριακάτικη βραδιά.

Η Κυριακή άλλωστε δεν είναι μια ημέρα «διόρθωσης» για όσα δεν προλάβατε. Αντίθετα, μπορείτε να τη δείτε ως μια ευκαιρία για προετοιμασία και αυτοφροντίδα. Σκεφτείτε τη Δευτέρα όχι σαν απειλή, αλλά σαν μια μέρα που μπορεί να φέρει νόημα και προσωπική ικανοποίηση.

Μικρές προετοιμασίες που φέρνουν μεγάλες αλλαγές

Λίγες απλές προετοιμασίες την Κυριακή μπορούν να κάνουν την εβδομάδα πιο ελαφριά χωρίς να χαλάσουν τη χαλάρωσή σας. Κόψτε λαχανικά για τα γεύματα της εβδομάδας, ετοιμάστε το πρωινό ή φτιάξτε ένα εύκολο γεύμα για τις πρώτες μέρες. Μια σύντομη τακτοποίηση του χώρου σας, έστω και για 10 λεπτά, μειώνει την οπτική ακαταστασία που αυξάνει το άγχος.

Επιπλέον, αφιερώστε 5–10 λεπτά για μια γρήγορη επισκόπηση της εβδομάδας. Σημειώστε προθεσμίες και αναγνωρίστε τις πρώτες προτεραιότητες. Αυτό σας δίνει σαφήνεια και μειώνει την πρώιμη ανησυχία, επιτρέποντάς σας να ξεκινήσετε έχοντας ένα ξεκάθαρο πλάνο στο μυαλό σας.

Πριν έρθει η Δευτέρα αφιερώστε χρόνο σε κάτι που πραγματικά σας ευχαριστεί

Διάβασμα, χαλαρωτική μουσική, ή μια ήπια βόλτα. οι δραστηριότητες που απολαμβάνουμε μας κάνουν να νιώθουμε ήρεμοι αλλά και ενεργοί. Η αίσθηση ασφάλειας και χαλάρωσης προετοιμάζει το σώμα και το μυαλό για τη νέα εβδομάδα. Αποφύγετε δραστηριότητες που σας αποσπούν από το παρόν, όπως το συνεχόμενο scrolling στα social media, καθώς μπορούν να αυξήσουν το άγχος αντί να το μειώσουν. Ενώ η υπερβολική χρήση οθονών τα βράδια μπορεί να σας αφήσει κουρασμένους το πρωί της Δευτέρας.

Τέλος, δημιουργήστε ένα απλό τελετουργικό 15–30 λεπτών που σηματοδοτεί το τέλος του Σαββατοκύριακου. Ένα ζεστό τσάι, χαμηλός φωτισμός, ένα αρωματικό κερί και χαλάρωση βοηθούν τον εγκέφαλο να αλλάξει ρυθμό και να ξεκινήσει την εβδομάδα ήρεμα. Έτσι, η επανάληψη αυτών των βημάτων εκπαιδεύει το μυαλό να συνδέει τα βράδια της Κυριακής με ηρεμία και όχι με άγχος.

* Πηγή: Vita

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Σύνταξη
Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
Μπάσκετ 18.01.26

Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)

Ο Άλεκ Πίτερς με τα τρία τρίποντα που πέτυχε κόντρα στο Μαρούσι, πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των ξένων παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα εύστοχα σουτ από τα 6,75μ. στην Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Ανέβασε τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της και απαίτηση για αλλαγή διακυβέρνησης και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
Ανάπτυξη; 18.01.26

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

