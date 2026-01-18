Δευτέρα κάτι έχω; Η ρουτίνα της Κυριακής που μειώνει το άγχος της επόμενης μέρας

Η Δευτέρα συχνά φαντάζει σαν ένα βουνό που πρέπει να ανέβουμε. Ωστόσο, το μυστικό για να ξεκινάει η εβδομάδα ήρεμα και παραγωγικά κρύβεται στη βραδινή ρουτίνα της Κυριακής. Με λίγες απλές αλλά συνειδητές συνήθειες, μπορείτε να μειώσετε το άγχος και να μπείτε στη νέα εβδομάδα με αίσθημα ελέγχου και ηρεμίας.

Γιατί τα βράδια της Κυριακής είναι γεμάτα άγχος;

Η Κυριακή είναι μια μέρα που βρίσκεται ανάμεσα στη χαλάρωση του Σαββατοκύριακου και την προσμονή των υποχρεώσεων της νέας εβδομάδας. Το νευρικό μας σύστημα έχει ξοδέψει όλο το Σαββατοκύριακο στην αποκατάσταση και στην ξεκούραση, αλλά αργά την Κυριακή το μυαλό αρχίζει να σκέφτεται προθεσμίες και ευθύνες. Αυτή η μετάβαση από τον ελεύθερο χρόνο στον γρήγορό και πιεστικό ρυθμό της εβδομάδας μπορεί να αυξήσει την εγρήγορση και να προκαλέσει άγχος — τις γνωστές «κυριακάτικες ανησυχίες».

Αλλάξτε τη νοοτροπία σας για μια πιο ήρεμη Δευτέρα

Μια ήπια ρουτίνα μπορεί να δώσει στο μυαλό σας μια κατεύθυνση και ένα πλάνο, μειώνοντας την πίεση και δημιουργώντας αίσθηση ασφάλειας. Η προβλεψιμότητα και η οργάνωση είναι το κλειδί για μια ήρεμη Κυριακάτικη βραδιά.

Η Κυριακή άλλωστε δεν είναι μια ημέρα «διόρθωσης» για όσα δεν προλάβατε. Αντίθετα, μπορείτε να τη δείτε ως μια ευκαιρία για προετοιμασία και αυτοφροντίδα. Σκεφτείτε τη Δευτέρα όχι σαν απειλή, αλλά σαν μια μέρα που μπορεί να φέρει νόημα και προσωπική ικανοποίηση.

Μικρές προετοιμασίες που φέρνουν μεγάλες αλλαγές

Λίγες απλές προετοιμασίες την Κυριακή μπορούν να κάνουν την εβδομάδα πιο ελαφριά χωρίς να χαλάσουν τη χαλάρωσή σας. Κόψτε λαχανικά για τα γεύματα της εβδομάδας, ετοιμάστε το πρωινό ή φτιάξτε ένα εύκολο γεύμα για τις πρώτες μέρες. Μια σύντομη τακτοποίηση του χώρου σας, έστω και για 10 λεπτά, μειώνει την οπτική ακαταστασία που αυξάνει το άγχος.

Επιπλέον, αφιερώστε 5–10 λεπτά για μια γρήγορη επισκόπηση της εβδομάδας. Σημειώστε προθεσμίες και αναγνωρίστε τις πρώτες προτεραιότητες. Αυτό σας δίνει σαφήνεια και μειώνει την πρώιμη ανησυχία, επιτρέποντάς σας να ξεκινήσετε έχοντας ένα ξεκάθαρο πλάνο στο μυαλό σας.

Πριν έρθει η Δευτέρα αφιερώστε χρόνο σε κάτι που πραγματικά σας ευχαριστεί

Διάβασμα, χαλαρωτική μουσική, ή μια ήπια βόλτα. οι δραστηριότητες που απολαμβάνουμε μας κάνουν να νιώθουμε ήρεμοι αλλά και ενεργοί. Η αίσθηση ασφάλειας και χαλάρωσης προετοιμάζει το σώμα και το μυαλό για τη νέα εβδομάδα. Αποφύγετε δραστηριότητες που σας αποσπούν από το παρόν, όπως το συνεχόμενο scrolling στα social media, καθώς μπορούν να αυξήσουν το άγχος αντί να το μειώσουν. Ενώ η υπερβολική χρήση οθονών τα βράδια μπορεί να σας αφήσει κουρασμένους το πρωί της Δευτέρας.

Τέλος, δημιουργήστε ένα απλό τελετουργικό 15–30 λεπτών που σηματοδοτεί το τέλος του Σαββατοκύριακου. Ένα ζεστό τσάι, χαμηλός φωτισμός, ένα αρωματικό κερί και χαλάρωση βοηθούν τον εγκέφαλο να αλλάξει ρυθμό και να ξεκινήσει την εβδομάδα ήρεμα. Έτσι, η επανάληψη αυτών των βημάτων εκπαιδεύει το μυαλό να συνδέει τα βράδια της Κυριακής με ηρεμία και όχι με άγχος.

* Πηγή: Vita