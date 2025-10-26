Άγχος: Μπορείς να το «σκοτώσεις» σε 10 λεπτά;

Οι συνήθειές μας καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό πώς νιώθουμε και πώς διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις της ζωής, κι όταν το άγχος ανεβαίνει, ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Οι ειδικοί εξηγούν πως η αποφόρτιση από το στρες είναι μια ενεργή, συνειδητή διαδικασία που βοηθά το σώμα να περάσει από την κατάσταση “μάχης ή φυγής” στη φάση ηρεμίας και ανάκτησης (“rest and digest”). Αν, όμως, η καθημερινότητα τρέχει τόσο γρήγορα και όλα μοιάζουν υπερβολικά, υπάρχουν έξι απλές πρακτικές που μπορούν να σε βοηθήσουν να πάρετε μια πραγματική ανάσα — σε μόλις δέκα λεπτά.

Οι τεχνικές για λιγότερο άγχος άμεσα

1.Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση

Αφήστε το σώμα σας να χαλαρώσει — κυριολεκτικά. Το στρες συσσωρεύεται στους μυς χωρίς να το καταλαβαίνετε, για τον λόγο αυτό καθίστε ή ξαπλώστε και ξεκινήστε με τα χέρια ή τα πόδια σας και σφίξτε μια μυϊκή ομάδα (π.χ. το δεξί χέρι) για 5 δευτερόλεπτα, νιώστε την ένταση και μετά χαλαρώστε εντελώς για 10–15 δευτερόλεπτα.

Έπειτα, συνεχίστε με όλο το σώμα — ώμους, λαιμό, πρόσωπο, κοιλιά, πόδια. Το αποτέλεσμα είναι η άμεση αποφόρτιση, η καλύτερη επίγνωση του σώματος, και μια αίσθηση “επανεκκίνησης”.

2. Δεκάλεπτος περίπατος στη φύση

Βγείτε έξω και αφήστε τη φύση να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, να μας αγκαλιάζει και να μας χαλαρώνει.

Βάλτε λοιπόν τα παπούτσια σας και βγείτε για περπάτημα, για μια μικρή βόλτα ιδανικά σε έναν εξωτερικό χώρο όπου υπάρχει πράσινο. Απενεργοποιήστε το κινητό, παρατηρήστε τα χρώματα, τους ήχους, τον αέρα. Νιώστε πώς πατούν τα πόδια σας στη γη και πώς η αναπνοή σας ηρεμεί.

Γιατί αυτό είναι κάτι που λειτουργεί; Γιατί η επαφή με τη φύση μειώνει τις ορμόνες του στρες και “επαναφέρει” τον εγκέφαλο σε ρυθμό ηρεμίας.

3. Η «Αγκαλιά της πεταλούδας»

Μια αγκαλιά από τον εαυτό σας, για τον εαυτό σας. Σταυρώστε τα χέρια στο στήθος και ακουμπήστε τα δάχτυλα κάτω από τις κλείδες ή στους ώμους. Κλείστε τα μάτια και αρχίστε να χτυπάτε απαλά εναλλάξ — αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί — με ρυθμό σαν φτερούγισμα.

Αναπνεύστε βαθιά, αργά, και παραμείνετε έτσι για 2–3 λεπτά. Αυτή η απλή κίνηση ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα της ηρεμίας και μειώνει το αίσθημα πανικού.

4. «Shake It Out» — Ταρακουνήστε το σώμα σας

Το άγχος δεν φεύγει μόνο με τη σκέψη, χρειάζεται και κίνηση. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, το στρες ζει στο σώμα, και πρέπει να το κουνήσουμε για να το διώξουμε.

Βάλτε ένα χρονόμετρο για 5–10 λεπτά και κουνήστε χέρια, πόδια, ώμους. Μπορείς ακόμα και να χορέψετε, να χοροπηδήσετε ή απλώς να κινηθείτε ελεύθερα. Με τον τρόπο αυτό το σώμα αποβάλλει το στρες και το νευρικό σύστημα “επαναρυθμίζεται”.

5. Αλλαγή από μέσα

Αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης, αλλάζετε και τα συναισθήματά σας. Το στρες άλλωστε συχνά ξεκινά από το μυαλό.

Αφιερώστε 10 λεπτά για να αναγνωρίσετε τι λέτε στον εαυτό σας: «Αποτυγχάνω», «δεν τα καταφέρνω», «είμαι μόνος». Μετά αναρωτηθείτε: “Τι άλλο θα μπορούσε να είναι αλήθεια;” Όταν αλλάζετε τη “συναισθηματική αφήγηση”, δίνετε στο μυαλό σας νέο πλαίσιο — πιο ήρεμο, πιο ρεαλιστικό, πιο ανθρώπινο.

6. Νοητική εικόνα ασφάλειας

Φτιάξτε στο μυαλό σας ένα μέρος όπου νιώθετε ήρεμοι και εντελώς ασφαλείς — μια παραλία, ένα δάσος, ένα δωμάτιο, ή κάτι φανταστικό.

Κλείστε τα μάτια και “ταξιδέψτε” εκεί με όλες τις αισθήσεις: τι βλέπετε, τι ακούτε, τι νιώθετε. Αυτή η μέθοδος ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και βοηθά το σώμα να “κατέβει” από την ένταση του στρες.

* Πηγή: Vita