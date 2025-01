Νέα δεδομένα για Μαλεντόν: «Δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τη Ρεάλ» (pic)

Τις τελευταίες μέρες τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο Τεό Μαλεντόν έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης ώστε το ερχόμενο καλοκαίρι να φορέσει να τη φανέλα της, σε μια κίνηση που οι «μερένγκες» έχουν ανάγκη με την… λειψανδρία στην περιφέρεια.

Ωστόσο νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από την Ιταλία, έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα. Συγκεκριμένα, ο Αντρέα Καλτσόνι τονίζει ότι παρά τα όσα ακούγονται δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ του Γάλλου και της «βασίλισσας».

👀‼Contrary to what was reported, Theo Maledon and Real Madrid don’t have an agreement for next season.

As I wrote a few weeks ago Real Madrid would like to sign the player for next season, but TO DATE there is NO definite agreement.#EuroLeague #RealMadrid #Asvel https://t.co/gp1d5wcJ8f pic.twitter.com/0i7pPuegM9

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) January 3, 2025