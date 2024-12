Euroleague: MVP Δεκεμβρίου ο Μαλεντόν (pic)

Ο Τεό Μαλεντόν αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη το καλοκαίρι, αφήνοντας τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, με την επιλογή του να φαίνεται πως δικαιώνεται.

Ο Γάλλος γκαρντ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Βιλερμπάν, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο σύνολο που έχει δημιουργήσει ο Πιερίκ Πουπέ και τα πηγαίνει αρκετά καλά τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Theo Maledon out here with a historic run in December as he becomes the first @LDLCASVEL player to win an MVP of the Month award 🏆

Maledon helped push his side to a winning month and often put the team on his back with impressive performances 💪

‘MVP of the Month’ I… pic.twitter.com/YSjp7UecUP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2024