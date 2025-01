«Συμφωνία Ρεάλ – Μαλεντόν ενόψει της νέας σεζόν»

Η πρώτη μεταγραφική «βόμβα» στη Euroleague της επόμενης σεζόν, φαίνεται πως έγινε με το… καλημέρα του 2025, αφού σύμφωνα με το encestando, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει συμφωνήσει με τον Τεό Μαλεντόν.

Μετά από τέσσερις σεζόν στο NBA, ο 23χρονος γκαρντ επέστρεψε στην Ευρώπη και αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή της Βιλερμπάν, με τον ίδιο να γίνεται ο πρώτος MVP του μήνα στην ιστορία της γαλλικής ομάδας στη διοργάνωση.

