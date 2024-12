Ολυμπιακός: Η «kalimera» με… Φαλ και Φουρνιέ να πανηγυρίζουν (vid)

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 90-85 απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου για τη 17η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-6 και ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο της Regular Season έχοντας επαφή με την κορυφή.

Κάπως έτσι, σήμερα (21/12), η ΚΑΕ δημοσίευσε την καθιερωμένη καλημέρα της στα social media, με τους Μουστάφα Φαλ και Εβάν Φουρνιέ στον πάγκο των Πειραιωτών κατά τη διάρκεια του χτεσινού ματς, με την κάμερα να τους αποθανατίζει να πανηγυρίζουν καλάθι των συμπαικτών τους.

Kalimera! ☀☕🥐

MOOD 😤

When a demanding Euroleague week is over with 2 out of 2 wins!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/z4eV5XJyTm

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 21, 2024