«Βόμβα» με τον Καμπόκλο: «Παναθηναϊκός και Ρεάλ έχουν καταθέσει πρόταση»

Ο Ολυμπιακός κάλυψε το κενό που προέκυψε στη θέση του σέντερ με τον Μενσά, ενώ πλέον στο παιχνίδι των μεταγραφών μπαίνει και ο Παναθηναϊκός, μια βδομάδα πριν κλείσει η διορία, με τον Μπρούνο Καμπόκλο να είναι στόχος του τριφυλλιού.

Σύμφωνα με τον μάνατζερ του σπουδαίου σέντερ που πέρσι αγωνιζόταν στην Παρτιζάν, Ντάνιελ Χαζάν, οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση προκειμένου να κάνουν δικό τους τον Βραζιλιάνο και περιμένουν την απάντηση του άμεσα.

«Ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ομάδες της Ευρωλίγκας που έχουν κάνει πρόταση στον Μπρούνο», αναφέρει σε tweet του.

Daniel Hazan, agent of Bruno Caboclo:

“We have Two offers from EuroLeague teams, Real Madrid and Panathinaikos.”

Hapoel Tel-Aviv GM says no offers received Today, but the future of Brasilian center is uncertain.@sport5il

