Αταμάν: «Γι’ αυτό διάλεξα τον Παναθηναϊκό – Αν με καλέσει ομάδα του NBA θα πάω με όλη μου την αυτοπεποίθηση»

Μεγάλη συνέντευξη στο SKWEEK παραχώρησε ο Εργκίν Αταμάν, θα δημοσιευθεί την Τετάρτη (18/12) στις 5 το απόγευμα, ωστόσο ήδη έγινε γνωστό ένα απόσπασμα από όσα ειπώθηκαν.

Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για το παρελθόν του, την πορεία του ως προπονητής και το πώς έφτασε στον Παναθηναϊκό και την κατάκτηση της περσινής Euroleague, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να προπονήσει μια ομάδα του NBA.

Για το γιατί διάλεξε τον Παναθηναϊκό: «Ο Γιαννακόπουλος είπε ότι με σεβόταν ως προπονητή, αλλά πίστευε σε εμένα, με έβλεπε ως ηγέτη. Ήμουν περήφανος όταν μου το είπε αυτό. Όταν είπε ότι με αγαπάει ως άνθρωπο, για τον χαρακτήρα μου, δέχθηκα κατευθείαν».

Για το πως να γίνει κάποιος καλός προπονητής: «Δεν είναι σημαντικό να ξέρεις πολύ καλό μπάσκετ, ή να καταλαβαίνεις τα τεχνικά στοιχεία και τα συστήματα. Αυτό που μετράει είναι το πάθος, η αυτοπεποίθηση και η προθυμία να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Ποτέ μη σκεφτείς πως είσαι αρκετός, δεν είσαι. Και φυσικά, χρειάζεσαι τύχη».

Για το αν ο γιος του θα γίνει προπονητής μία μέρα: «Έχει μεγάλο πάθος για το άθλημα, και ελπίζω να γίνει το επάγγελμά του μία μέρα. Ξέρεις τι μου λέει; «Δεν θέλω να πάω στο κολλέγιο, θέλω να ξεκινήσω επαγγελματικά ως βοηθός προπονητή». Είπα όχι.

Δεν πραγματοποίησα το όνειρό μου να γίνω ο πρώτος Ευρωπαίος προπονητής στο ΝΒΑ αλλά του είπα ότι θα πάει στο κολλέγιο, θα αρχίσει να δουλεύει ως αναλυτής βίντεο, θα μελετήσει στην Αμερική, και ίσως μετά από όλα αυτά θα μπορέσει να γίνει ο νεότερος Ευρωπαίος προπονητής στο ΝΒΑ».

Για το ενδεχόμενο να πάει από την Ευρώπη στο ΝΒΑ: «Για όλους τους Ευρωπαίους προπονητές είναι μεγάλη ευκαιρία. Έχω αυτοπεποίθηση και δε φοβάμαι. Έγραψα ιστορία με την Μπεσίκτας, με την Γαλατάσαραϊ, και έγραψε ιστορία με την Εφές. Πήγα στον Παναθηναϊκό όταν ήταν 17ος και είχαμε μία ιστορική σεζόν. Αν κάποια ομάδα του ΝΒΑ με καλέσει να γίνω προπονητής της, θα πάω εκεί με όλη μου την αυτοπεποίθηση».

