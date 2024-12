Ο Ναν διέλυσε Μιλάνο και ρεκόρ (vid)

Ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο την οποία διέλυσε με 103-74 στο ΟΑΚΑ και επέστρεψε στις νίκες για την Euroleague. Για να έχει ένα τόσο άνετο βράδυ απέναντι στους φορμαρισμένους Ιταλούς όμως έβαλε το… χεράκι του ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ επέστρεψε από την τιμωρία της μίας αγωνιστικής και ήταν σε τρομερή κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό πως έκανε ρεκόρ πόντων στη διοργάνωση από την τρίτη περίοδο κιόλας. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο ρεκόρ του ήταν οι 29 πόντοι απέναντι στην Μπαρτσελόνα στις 3 Δεκεμβρίου.

Running out of words to describe this man, just sit back and enjoy 🔥 pic.twitter.com/PWPCCfvQ4M

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2024