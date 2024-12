Ένα μήνυμα – οδηγός και η ευθύνη που ανέλαβε ο Γκουαρντιόλα

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα είναι στριμωγμένος στην γωνία του ρινγκ, έχει «εγκλωβιστεί στα σχοινιά» και δέχεται το ένα κτύπημα μετά το άλλο.

Πολλοί πιστεύουν πως ο Καταλανός τεχνικός της πρωταθλήτριας Αγγλίας είναι έτοιμος να βγει νοκ άουτ, καθώς η κατηφόρα για την Σίτι δεν έχει τέλος, αλλά ακόμα και μέσα από τέτοιες ιστορίες μπορεί να βγει ένα θετικό μήνυμα.

Ένα μήνυμα αφοσίωσης, υποστήριξης και αναγνώρισης σαν αυτό που έστειλαν οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι πριν από την έναρξη του χθεσινού μεγάλου ντέρμπι της πόλης, κόντρα στην Γιουνάιτεντ.

Το τεράστιο πανό που ύψωσαν σε μια από τις δύο κεντρικές εξέδρες του γηπέδου, οι οπαδοί της Σίτι, αποδεικνύει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το ποδόσφαιρο οι Άγγλοι.

‘More Than A Coach’

