Γκουαρντιόλα: «Δεν θα μπορούσα να αφήσω τη Μάντσεστερ Σίτι – Αν μου λέγατε έναν μήνα πριν…»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μίλησε ενόψει του ντέρμπι του Μάντσεστερ (15/12, 18:30), κόντρα στη Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ και αναφέρθηκε στο πότε θα νιώσει ότι πρέπει να αποχωρήσει από τους «πολίτες».

Παράλληλα, ο Καταλανός τεχνικός αναφέρθηκε στον Ρόδρι και τον τραυματισμό του, ενώ σχολίασε και τις επτά ήττες της ομάδας του, στα τελευταία 10 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.

⚠ Pep Guardiola: “Rodri is injured because he played 75 games last season”.

“Give him one month and a half, two months holiday after the Euros, like in the NBA”.

“Tell him and he’d be perfect, and after he can play 80 games if you want. But give him three months…”. pic.twitter.com/uVyRxRMG2y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024