Συνεχίζεται η κόντρα Γκουαρντιόλα – Μουρίνιο: Η απάντηση του Καταλανού και το… 6-3 (vid)

Μπορεί Πεπ Γκουαρντιόλα και Ζοσέ Μουρίνιο να βρίσκονται σε διαφορετικά πρωταθλήματα όμως αυτό δεν μπορεί να τους κρατήσει μακριά από μια ακόμα κόντρα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Φενερμπαχτσέ δεν άφησε τις δηλώσεις του Γκουαρντιόλα για… διπλάσιες, από εκείνον, κατακτήσεις Premier League απαντώντας πως «έχω κατακτήσει τρία πρωταθλήματα αλλά ήταν όλα δίκαια και καθαρά, όχι με 150 κατηγορίες».

Με την σειρά του ο Καταλανός προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας όταν ρωτήθηκε σχετικά με το εν λόγω σχόλιο του «Special One» και υπερασπίστηκε την ομάδα του, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη δήλωση με τα «διπλάσια πρωταθλήματα» ως γεγονός.

Pep Guardiola: «I would say to Jose we are innocent until proven guilty! If I ever offend him I am so sorry but it was a joke. The fact is he has three, I have six! This is a fact!» pic.twitter.com/3Hg2j4kfSd

