Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας του Παναιτωλικού 2-0, σ’ ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ουσία είναι ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας πήραν τρεις σημαντικούς βαθμούς, στην προσπάθεια για κατάκτηση του τίτλου και πάνε στην Γερμανία για να τα παίξουν όλα για όλα στην ρεβάνς με την Λεβερκούζεν για το Champions League.

Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε η λέξη «πρέπει» για την ομάδα του λιμανιού και ήταν σημαντικό που οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και τώρα περιμένει τα αποτελέσματα των αυριανών αγώνων της super league.

Εκτός όμως από την κατάκτηση των τριών βαθμών, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό είχε ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο κι αυτό δεν είναι άλλο από την εμφάνιση του Αντρέ Λουίζ.

Ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε στο αρχικό σχήμα των πρωταθλητών Ελλάδος τον Βραζιλιάνο άσο και ο λατινοαμερικάνος άσος έστειλε «μήνυμα» με την απόδοσή του, καθώς έκανε καλό παιχνίδι και πήρε πολλές πρωτοβουλίες στο δεξί άκρο της επίθεσης των πειραιωτών.

Ο Αντρέ Λουίζ έκανε πολλές καλές ενέργειες από τα δεξιά κι όχι μόνο βοήθησε το δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού της ομάδας του, αλλά απείλησε κιόλας την εστία του Παναιτωλικού.

Ήταν αναμφίβολα ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, βγάζοντας ενέργεια στο παιχνίδι του και σίγουρα ο Μεντιλίμπαρ έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» βλέπει ότι ο Αντρέ Λουίζ κάνει καλή προσπάθεια, όχι μόνο στα παιχνίδια που τον έχει χρησιμοποιήσει, αλλά και καθημερινά στο Ρέντη και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε τον έβαλε βασικό στο σημερινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Ο Βραζιλιάνος άσος αρπάζει τις ευκαιρίες που του δίνει ο προπονητής του κι αν μη τι άλλο ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, βλέπει ότι μπορεί να στηριχθεί στον Αντρέ Λουίζ.

Όταν μάλιστα ο λατινοαμερικάνος άσος των πρωταθλητών Ελλάδος πετύχει και το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού, θα πάρει ακόμα καλύτερη ψυχολογία και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του.

Είναι πάντως πολύ σημαντικό ότι οι πρωταθλητές βλέπουν πως έχουν στο ρόστερ έναν παίκτη που μπορεί να κάνει την διαφορά από τα άκρα της επίθεσης και ο Αντρέ Λουίζ πατάει καλύτερα από παιχνίδι σε παιχνίδι, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι πολύ μικρό το διάστημα που βρίσκεται στους «ερυθρόλευκους».

Αφήσαμε για το τέλος το πρώτο γκολ που έβαλε ο Πιρόλα με την φανέλα του Ολυμπιακού και την αποθέωση που γνώρισε ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός, που έπαιξει και σήμερα με επίδεσμο στο κεφάλι.

Το άξιζε αυτό το γκολ ο Πιρόλα και είχε κάθε λόγο να το πανηγυρίσει έντονα.