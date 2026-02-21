sports betsson
Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»
On Field 21 Φεβρουαρίου 2026, 19:20

Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»

Ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς και ο Αντρέ Λουίζ έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει πολύ τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας του Παναιτωλικού 2-0, σ’ ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ουσία είναι ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας πήραν τρεις σημαντικούς βαθμούς, στην προσπάθεια για κατάκτηση του τίτλου και πάνε στην Γερμανία για να τα παίξουν όλα για όλα στην ρεβάνς με την Λεβερκούζεν για το Champions League.

Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε η λέξη «πρέπει» για την ομάδα του λιμανιού και ήταν σημαντικό που οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και τώρα περιμένει τα αποτελέσματα των αυριανών αγώνων της super league.

Εκτός όμως από την κατάκτηση των τριών βαθμών, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό είχε ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο κι αυτό δεν είναι άλλο από την εμφάνιση του Αντρέ Λουίζ.

Ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε στο αρχικό σχήμα των πρωταθλητών Ελλάδος τον Βραζιλιάνο άσο και ο λατινοαμερικάνος άσος έστειλε «μήνυμα» με την απόδοσή του, καθώς έκανε καλό παιχνίδι και πήρε πολλές πρωτοβουλίες στο δεξί άκρο της επίθεσης των πειραιωτών.

Ο Αντρέ Λουίζ έκανε πολλές καλές ενέργειες από τα δεξιά κι όχι μόνο βοήθησε το δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού της ομάδας του, αλλά απείλησε κιόλας την εστία του Παναιτωλικού.

Ήταν αναμφίβολα ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, βγάζοντας ενέργεια στο παιχνίδι του και σίγουρα ο Μεντιλίμπαρ έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» βλέπει ότι ο Αντρέ Λουίζ κάνει καλή προσπάθεια, όχι μόνο στα παιχνίδια που τον έχει χρησιμοποιήσει, αλλά και καθημερινά στο Ρέντη και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε τον έβαλε βασικό στο σημερινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Ο Βραζιλιάνος άσος αρπάζει τις ευκαιρίες που του δίνει ο προπονητής του κι αν μη τι άλλο ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, βλέπει ότι μπορεί να στηριχθεί στον Αντρέ Λουίζ.

Όταν μάλιστα ο λατινοαμερικάνος άσος των πρωταθλητών Ελλάδος πετύχει και το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού, θα πάρει ακόμα καλύτερη ψυχολογία και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του.

Είναι πάντως πολύ σημαντικό ότι οι πρωταθλητές βλέπουν πως έχουν στο ρόστερ έναν παίκτη που μπορεί να κάνει την διαφορά από τα άκρα της επίθεσης και ο Αντρέ Λουίζ πατάει καλύτερα από παιχνίδι σε παιχνίδι, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι πολύ μικρό το διάστημα που βρίσκεται στους «ερυθρόλευκους».

Αφήσαμε για το τέλος το πρώτο γκολ που έβαλε ο Πιρόλα με την φανέλα του Ολυμπιακού και την αποθέωση που γνώρισε ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός, που έπαιξει και σήμερα με επίδεσμο στο κεφάλι.

Το άξιζε αυτό το γκολ ο Πιρόλα και είχε κάθε λόγο να το πανηγυρίσει έντονα.

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

inWellness
inTown
Stream sports
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι
On Field 18.02.26

Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται να καλέσει τον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντίνο της Μπενφίκα, αλλά και άλλους παίκτες των δύο ομάδων. Κινδυνεύει με βαριά «καμπάνα ο μέσος των Λουζιτανών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά
Μπάσκετ 18.02.26

Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ
On Field 18.02.26

Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ

Η νέα μέθοδος είναι οι διαρροές για τιμωρίες, εκθέσεις παρατηρητών μέχρι και απόψεις της ΚΕΔ που κατά… σύμπτωση επιβεβαιώνονται για να διαμορφώσουν κλίμα στη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ
On Field 16.02.26

Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ

Τα έργα ανακατασκευής του εμβληματικού γηπέδου έχουν καθυστερήσει πολύ και ίσως το Αζτέκα δεν είναι έτοιμο για το εναρκτήριο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Η βαθμολογία της Super League
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η βαθμολογία της Super League

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους δύο αγώνες του Σαββάτου (21/2)

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2: Για πλέι οφ οι Περιστεριώτες, για… υποβιβασμό οι Αρκάδες
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2: Για πλέι οφ οι Περιστεριώτες, για… υποβιβασμό οι Αρκάδες

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ατρόμητος με 2-1 στην έδρα του Αστέρα, χάρη στην οποία «βλέπει» τα πλέι οφ στο 5-8. Αντιθέτως η ομάδα της Τρίπολης μπαίνει σε μπελάδες αναφορικά με την παραμονή.

Σύνταξη
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
The Death of Trotsky 21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή (vids)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή (vids)

Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη με γκολ των Πιρόλα και Γιαζίτζι και επέστρεψε στις νίκες αλλά και την κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ουνιόν Βερολίνου – Μπαγερ Λεβερκούζεν 1-0: Ήττα για τις «ασπιρίνες» πριν τον επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ήττα για τη Λεβερκούζεν στο Βερολίνο πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό (1-0)

Η Λεβερκούζεν δεν κατάφερε να συνεχίσει με νίκη μετά το 2-0 στο «Καραϊσκάκη», γνωρίζοντας ήττα με 1-0 στο Βερολίνο από την Ουνιόν, λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό στη «Μπάι Αρένα».

Σύνταξη
Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι
Ελλάδα 21.02.26

Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι

Ο Δήμος Αχαρνών υπενθυμίζει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν όσοι επισκεφθούν την Πάρνηθα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Επικαιρότητα 21.02.26

ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!

Με μια ολοκληρωμένη εμφάνιση στο Τορίνο, η Κόμο πέρασε νικηφόρα με 2-0 από το Τορίνο κόντρα στη Γιουβέντους, πλησίασε στον βαθμό τη «Γηραιά Κυρία» και «βλέπει» ακόμη και Champions League.

Σύνταξη
Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)

Ο Ιρανός σέντερ φορ στάθηκε άτυχος καθώς έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων

Σύνταξη
Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε
30 χρονών; 21.02.26

Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε

Οι δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση προς τιμήν της καριέρας του Τιμοτέ Σαλαμέ που διοργανώθηκε από την American Cinematheque και την Cinespia στο Λος Άντζελες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΒΚ-46 – Ολυμπιακός 25-31: Δεύτερη νίκη και πανηγυρική πρόκριση στους «8» του EHF European Cup οι Πειραιώτες!
EHF European Cup 21.02.26

ΒΚ-46 – Ολυμπιακός 25-31: Δεύτερη νίκη και πανηγυρική πρόκριση στους «8» οι Πειραιώτες!

Το εισιτήριο για την οκτάδα του EHF European Cup «σφράγισε» η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού, καθώς νίκησε την ΒΚ-46 και στην παγωμένη Φινλανδία, αυτή τη φορά με σκορ 31-25.

Σύνταξη
Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 21.02.26

Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του κεντρικού εργοστασίου της Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σύνταξη
«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε την Κυψέλη
Σοκ 21.02.26

«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε την Κυψέλη

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά». Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη μητέρα της 25χρονης.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Άντρας πυροβόλησε και τραυμάτισε παιδιά στο Αίγιο – «Το παιδί μου έχει πάνω του 12 σκάγια, στα πόδια»
Πισώπλατα 21.02.26

Άντρας πυροβόλησε και τραυμάτισε παιδιά στο Αίγιο – «Το παιδί μου έχει πάνω του 12 σκάγια, στα πόδια»

«Τα παιδιά τα πυροβόλησαν και οι δύο φύγανε κατευθείαν για νοσοκομείο. Ο δικός μου ήρθε στο σπίτι. Και στο σπίτι που ήρθε κατευθείαν πήγαμε στο νοσοκομείο», λέει ο πατέρας 15χρονου τραυματία.

Σύνταξη
Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»
Ελλάδα 21.02.26

Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»

Με μία συνταρακτική επιστολή-ανάρτηση, ο εφέτης Γιάννης Ευαγγελάτος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το δικαστικό σώμα, τονίζοντας πως «σε μια Δικαιοσύνη που νοσεί, η ανοχή είναι συνενοχή» - «Το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη μετατρέπεται σε πεδίο άγονης αντιπαράθεσης» και «μόνο από τύχη ή σύμπτωση μπορείς να βρεις το δίκιο σου», σημειώνει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μπέρνλι για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Μπράιτον για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
Κόσμος 21.02.26

Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
