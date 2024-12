Ο «καυτός» Λεντέι και η… φουριόζα Αρμάνι έρχονται στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό (pic, vid)

Η Αρμάνι Μιλάνο είναι σε πολύ καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό και ανεβαίνει συνεχώς, πήρε σπουδαίο διπλό στη Βαρκελώνη (94-81) επί της Μπαρτσελόνα και μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζακ ΛεΝτέι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ-σέντερ έκανε… παπάδες κόντρα στους μπλαουγκράνα, τους διέλυσε μόνος του και πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση στη Euroleague. Αποτέλεσμα ήταν να αναδειχτεί φυσικά MVP της αγωνιστικής με 33 πόντους (ρεκόρ καριέρας), μετρώντας 6/10 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 8 κερδισμένα φάουλ, με 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε κάτι λιγότερο από 32 λεπτά,

Η Αρμάνι λοιπόν χάρη στον «καυτό» Αμερικανό, αλλά και το… γύρισμα του διακόπτη, έχει μπει στην πρώτη εξάδα, έφτασε τις έξι διαδοχικές νίκες στη φετινή διοργάνωση και τις 8 νίκες στα τελευταία 9 παιχνίδια, ανεβαίνοντας στο 9-6 στην γενική κατάταξη.

Check out his highlights below after a superb performance 👏 pic.twitter.com/MxFu4cAByR

Μάλιστα, ο Λεντέι ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του (28 πόντοι) το οποίο το είχε κάνει το 2018 με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπουντούτσνοστ. Σε εκείνο το ματς, ο Αμερικανός είχε καταγράψει 7/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 0 λάθη και 8 κερδισμένα φάουλ σε κάτι παραπάνω από 21 λεπτά.

Η Αρμάνι μάλιστα μετά το διπλό επί της Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να μπει στην τελευταία «διαβολοβδομάδα» για το 2024 και έρχεται στην Ελλάδα και το ΟΑΚΑ για να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό, που είναι από κάτω της στη βαθμολογία.

EuroLeague Round 15 MVP:

Zach LeDay —

33 PTS

4/4 3FG

9/9 FT

4 REB

1 STL

37 PIR

Last time those or better numbers were recorded back in 2020/21 season by Shavon Shields vs FC Bayern Munich:https://t.co/eAdlHrY1nZ pic.twitter.com/F1E501cnLy

