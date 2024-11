Ο Ζακ Λεντέι MVP της 7ης αγωνιστικής στην Euroleague (vid)

Τον πρώτο τίτλο MVP μίας αγωνιστικής έξι χρόνια μετά την τελευταία φορά κέρδισε ο Ζακ ΛεΝτέι στην 7η αγωνιστική της τρέχουσας σεζόν στην Euroleague.

Ο Αμερικανός οδήγησε την Αρμάνι Μιλάνο στη νίκη με 99-90 επί τις Βίρτους Μπολόνια, στον ιταλικό «εμφύλιο» της διοργάνωσης, σημειώνοντας 19 πόντους (season-high), με 4/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 5/5 βολές. Επιπρόσθετα, ο ψηλός της Αρμάνι, μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και κέρδισε 7 φάουλ.

Συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, την υψηλότερη για την 7η αγωνιστική από τους παίκτες των οποίων οι ομάδες τους νίκησαν. Η τελευταία φορά που ο ΛεΝτέι είχε αναδειχτεί MVP μίας αγωνιστικής ήταν για την 10η αγωνιστική της σεζόν 2018-19.

Zach LeDay claims the Round 7 MVP🥇

A top performance in the 🇮🇹 derby with 29 PIR and 19 PTS that guided @OlimpiaMI1936 to the victory!

MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/MWSSQ9Gd6n

