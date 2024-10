Αρμάνι Μιλάνο: Εκτός για δύο εβδομάδες ο Νίμπο – Χάνει Ολυμπιακό (pic)

Άτυχος στάθηκε ο Τζος Νίμπο στην ήττα της Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 93-80 στο Μονακό για την πρεμιέρα της Euroleague.

Ο Αμερικανός σέντερ (που έχει σλοβενικό διαβατήριο) υπέστη έναν μυϊκό τραυματισμό στη βουβωνική χώρα, ο οποίος θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Αυτό έχει ως συνέπεια ο Τζος Νίμπο να χάσει τα επόμενα παιχνίδια της Αρμάνι Μιλάνο, αλλά και το ματς με τον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο ΣΕΦ στις 15 Οκτωβρίου.

Η είδηση έγινε γνωστή από την ίδια την Αρμάνι μέσα από τον λογαριασμό της στα social media, τονίζοντας πως η κατάσταση του Νίμπο θα επανεκτιμηθεί μετά το πέρας των δύο εβδομάδων που θα μείνει ο παίκτης εκτός δράσης.

Μια πολύ σημαντική απουσία, με την ιταλική ομάδα να έρχεται στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό χωρίς έναν από τους καλύτερους παίκτες της, γεγονός που δυσκολεύει πολύ το έργο της.

🇮🇹La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, nel corso della gara di Monaco, Josh Nebo ha riportato una lesione muscolare nella regionale inguinale sinistra che verrà rivalutata in due settimane.

🇬🇧During the Monaco EuroLeague game, Josh Nebo reported a muscle injury in the… pic.twitter.com/SDQNPEPbJ1

