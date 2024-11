«Απελπισία, θυμός, ανακούφιση» – Η γυναικεία ψήφος στις πολωμένες ΗΠΑ και η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ

«Πριν από τις εκλογές, ήμουν κατενθουσιασμένη», αλλά μετά την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ επί της Κάμαλα Χάρις στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο «αισθανόμουν άρρωστη. Τώρα, είμαι μουδιασμένη», γράφει η 35χρονη Λόρεν σε μετεκλογική έρευνα της Washington Post στις ΗΠΑ.

«Όταν αναλύουμε τους αριθμούς για το ποιοι ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι σαφές ότι οι άντρες ήθελαν να κρατήσουν την εξουσία. Ο σεξισμός κέρδισε αυτές τις εκλογές», είναι το σχόλιο της 36χρονης Μπόνι.

«Μέσα από τις φωνές 70 εκατομμυρίων ανθρώπων η Αμερική αποκάλυψε μια ανατριχιαστική αλήθεια: αυτή η χώρα παραμένει τόσο βαθιά ρατσιστική και βουτηγμένη στον μισογυνισμό όσο ποτέ άλλοτε», εκτιμά η 28χρονη Νόρα.

Η 20χρονη Λέα έχει διαφορετική γνώμη.

«Δεν είμαι ούτε ιδιαίτερα χαρούμενη, ούτε και λυπημένη. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο Τραμπ ΔΕΝ πρόκειται να σκοτώσει την Αμερική», αναφέρει στο δικό της μήνυμα.

«Μου έλεγαν ότι αν δεν ψηφίσω την Κάμαλα μισώ τις γυναίκες, αλλά ρωτώντας το λογο κανείς δεν μου έδωσε μια τεκμηριωμένη απάντηση»…

Μια Αφροαμερικανή με ινδικές ρίζες αντιπρόεδρος και ένας λευκός πρώην πρόεδρος διεκδίκησαν τον Λευκό Οίκο, με τη μεν να προτάσει το θέμα των αμβλώσεων προσδοκώντας σε μαζική κινητοποίηση των γυναικών ψηφοφόρων, τον δε να χρησιμοποιεί σεξιστική ρητορική για να διευρύνει την εκλογική βάση του με τους συνήθως αδιάφορους για την πολιτική νεαρούς άντρες.

«Καθώς οι Δημοκρατικοί συμβιβάζονται με την μεγάλη ήττα τους», γράφει ο Economist, «ορισμένοι έχουν αρχίσει να δείχνουν προς μια δελεαστικά απλοϊκή -και βολικά στερούμενη αυτοκριτικής- εξήγηση: φταίει ο σεξισμός».

«Αρκετά ειδησεογραφικά πρακτορεία υπονόησαν ότι η Αμερική απλώς δεν είναι έτοιμη να εκλέξει μια γυναίκα πρόεδρο, καθώς οι ψηφοφόροι απέρριψαν για δεύτερη φορά μια υποψήφια για το ανώτατο αξίωμα».

Η αλήθεια δείχνει να βρίσκεται κάπου στη μέση.

Η ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος δείχνει ότι η Κάμαλα Χάρις πήρε πράγματι «κεφάλι» στη γυναικεία ψήφο, με 53% έναντι 46% του Τραμπ.

Όμως η διαφορά ήταν σαφώς μικρότερη από αυτή που είχαν εξασφαλίσει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ οι δύο προηγούμενοι προεδρικοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών: ο Τζο Μπάιντεν το 2020 και η Χίλαρι Κλίντον το 2016.

Αντιστρόφως, ο Ρεπουμπλικανός πρώην και νυν νεοεκλεγείς πρόεδρος κατάφερε αυτή τη φορά να αυξήσει το δικό του μερίδιο στη γυναικεία ψήφο (+2% σε σχέση με το 2020).

Η υποστήριξή του παρέμεινε σταθερή μεταξύ των λευκών γυναικών -λίγο περισσότερες από τις μισές τον υποστήριξαν, όπως και το 2020.

Σημείωσε επίσης αύξηση ποσοστών στις τάξεις των ανδρών ψηφοφόρων, που πρακτικά του χάρισαν τη νίκη.

Σύμφωνα μάλιστα με το APVoteCast, ενώ στους άνω των 45 ετών η μετατόπιση προς τον Τραμπ ήταν οριακή σε άνδρες και σε γυναίκες, η τάση ήταν σαφώς μεγαλύτερη στους κάτω των 45, και στα δύο φύλα.

Στις δε δέκα πολιτείες όπου έγιναν παράλληλα τοπικά δημοψηφίσματα επί νομοθετικών προτάσεων για μεγαλύτερη προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, έρευνα της αμερικανικής ΜΚΟ Kaiser Family Foundation κατέγραψε ένα ακόμη μεγαλύτερο παράδοξο.

«Αξιοσημείωτο ποσοστό όσων ψήφισαν υπέρ της προστασίας του δικαιώματος στην άμβλωση, ψήφισαν επίσης τον Τραμπ», αναφέρει.

Κάπως έτσι λοιπόν, σχολιάζει το New Yorker, «το ροζ κύμα στο οποίο ήλπιζαν οι Δημοκρατικοί -ένα διψήφιο χάσμα μεταξύ των φύλων, που θα άλλαζε το παιχνίδι υπέρ της Χάρις- δείχνει να χάθηκε στην κόκκινη θάλασσα» των Ρεπουμπλικανών.

Μια πιθανή εξήγηση δίνει μια από τις τελευταίες προεκλογικές δημοσκοπήσεις της ίδιας ΜΚΟ.

Κατέγραφε ως κορυφαίο πολιτικό ζήτημα των γυναικών ψηφοφόρων το υψηλό κόστος ζωής, με 36% .

Ακολουθούσαν οι απειλές κατά της δημοκρατίας (24%) και με 13% το μεταναστευτικό και οι αμβλώσεις.

Το τελευταίο ζήτημα ήταν αντίθετα το κορυφαίο για το 40% των ερωτηθέντων γυναικών ψηφοφόρων κάτω των 30 ετών.

