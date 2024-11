Η τάπα της χρονιάς από τον Τόμσον στον Χεζόνια (vid)

Η Εφές πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, με την ομάδα του Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς να φεύγει από το «WiZink Center» με ένα πολύ πολύ σπουδαίο διπλό, επικρατώντας με 74-64 και να δίνει ίσως την… τάπα της χρονιάς με την καταδίωξη του Ντάριους Τόμσον στον Χεζόνια,

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ, με το σκορ στο 61-63 και με κάτι παραπάνω από τέσσερα λεπτά για τη λήξη τους ματς, είδε τον Κροάτη φόργουορντ να φεύγει στον αιφνιδιασμό έτοιμο να ισοφαρίσει το ματς.

DARIUS THOMPSON WITH THE DEFENSIVE PLAY OF THE YEAR ON HEZONJA! 😳😳😳 pic.twitter.com/kOrJolTdzb

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 14, 2024