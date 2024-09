«Friends»: Έρχεται ένα μοναδικό τηλεπαιχνίδι με γρίφους για τα 30 χρόνια της σειράς

Η διαγωνιστική σειρά τεσσάρων επεισοδίων, με τίτλο «Fast Friends», θα γυριστεί μέσα στο The Friends Experience: The One στη Νέα Υόρκη, ένα διώροφο αξιοθέατο με 18 δωμάτια γεμάτα νοσταλγία, και φρέσκα σκηνικά.

«Από την περιπλάνηση στο διαμέρισμα της Ρέιτσελ και της Μόνικα μέχρι την περιήγηση στο εργένικο σπίτι του Τζόι και του Τσάντλερ και την κατανάλωση καφέ στο Central Perk, οι θαυμαστές θα ξαναζήσουν τις αγαπημένες τους στιγμές, ενώ παράλληλα θα δοκιμαστούν με ερωτήσεις, γρίφους και παιχνίδια που θα κρατήσουν σε εγρήγορση ακόμα και τους πιο σκληροπυρηνικούς οπαδούς των “Friends”», σύμφωνα με δελτίο Τύπου. Η νικήτρια ομάδα θα στεφθεί η απόλυτη φαν των «Friends».

Η παραγωγή της εκπομπής θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο εορτασμός των «Friends»

Εκτός της Νέας Υόρκης, το The «Friends» Experience έχει μια σταθερή θέση στο Λονδίνο και σύντομα θα ανοίξει στο Λας Βέγκας. Η ατραξιόν έχει ταξιδέψει σε 25 πόλεις σε οκτώ χώρες, ενώ πρόκειται να ανακοινωθούν και άλλες τοποθεσίες.

Το «Fast Friends» είναι παραγωγή της Warner Bros. Unscripted Television σε συνεργασία με τη Warner Horizon. Παραγωγοί του νέου τηλεπαιχνιδιού τεσσάρων επεισοδίων είναι οι Dan Sacks, Bridgette Theriault και Dan Norris. Ο Richard Burgio είναι συν-εκτελεστικός παραγωγός.

Η τηλεοπτική προβολή της σειράς θα γίνεται στο Max, το οποίο γιορτάζει επίσης την 30ή επέτειο των «Friends» με bonus περιεχόμενο, ένα φίλτρο TikTok, νέο σχεδιασμό για τη σελίδα συλλογής της σειράς και άλλες εκπλήξεις εντός της εφαρμογής.

Στο «Friends», που έκανε πρεμιέρα στο NBC στις 22 Σεπτεμβρίου 1994, πρωταγωνιστούσαν οι Τζένιφερ Άνιστον,Κόρτνεϊ Κοξ , Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλανκ, Μάθιου Πέρι και Ντέιβιντ Σουίμερ. Με επίκεντρο έξι φίλους που ζουν στη Νέα Υόρκη στα 20 και στις αρχές των 30 τους, η κωμική σειρά έγινε μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Οι ηθοποιοί συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν για την κληρονομιά της σειράς και τις αγαπημένες τους αναμνήσεις στο 2021 Max docuspecial «Friends: Η επανένωση».

*Με πληροφορίες από: Variety