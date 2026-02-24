Πάνω από 16.000 κλήσεις από την τροχαία το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Από τις 20 Φεβρουαρίου έως και χθες Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, ελέγχθηκαν 73.632 οχήματα και βεβαιώθηκαν 16.274 τροχονομικές παραβάσεις.
Πάνω από 16.000 κλήσεις βεβαίωσε η Τροχαία από τις 20 Φεβρουαρίου έως την Καθαρά Δευτέρα, περίοδο που η κίνηση των οχημάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα (3.062) και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (502), δηλαδή το 21,9% του συνόλου.
Αναλυτικά οι παραβάσεις αφορούσαν:
-3.062 για υπερβολική ταχύτητα
-502 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
-498 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
-421 για μη χρήση προστατευτικού κράνους
-388 για στέρηση άδειας οδήγησης
-309 για έλλειψη ΚΤΕΟ
-157 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
-103 για αντικανονικούς ελιγμούς
-100 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
-92 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
-63 για αντικανονικό προσπέρασμα
-36 για φθαρμένα ελαστικά
-30 για παραβίαση προτεραιότητας
-28 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα
-6 για Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης
-5 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων και
-10.474 για λοιπές παραβάσεις.
