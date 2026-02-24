Πάνω από 16.000 κλήσεις από την τροχαία το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Πάνω από 16.000 κλήσεις βεβαίωσε η Τροχαία από τις 20 Φεβρουαρίου έως την Καθαρά Δευτέρα, περίοδο που η κίνηση των οχημάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα (3.062) και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (502), δηλαδή το 21,9% του συνόλου.

Πιο αναλυτικά, από τις 20 Φεβρουαρίου έως και χθες Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, ελέγχθηκαν 73.632 οχήματα και βεβαιώθηκαν 16.274 τροχονομικές παραβάσεις.

Αναλυτικά οι παραβάσεις αφορούσαν:

-3.062 για υπερβολική ταχύτητα

-502 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

-498 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

-421 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

-388 για στέρηση άδειας οδήγησης

-309 για έλλειψη ΚΤΕΟ

-157 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

-103 για αντικανονικούς ελιγμούς

-100 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

-92 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

-63 για αντικανονικό προσπέρασμα

-36 για φθαρμένα ελαστικά

-30 για παραβίαση προτεραιότητας

-28 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα

-6 για Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης

-5 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων και

-10.474 για λοιπές παραβάσεις.