Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας 21-8: Εύκολα οι «ερυθρόλευκες»

Μετά τη «μάχη» με την Ούιπεστ στην Βουδαπέστη, για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, Ολυμπιακός επέστρεψε νικηφόρα στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.

Την Τρίτη (24/2) το μεσημέρι, η ομάδα πόλο Γυναικών των «ερυθρολεύκων» νίκησαν εύκολα με 21-8 τον ΑΝΟ Γλυφάδας στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για το ματς της 15ης αγωνιστικής της Α1 και έκαναν το «15 στα 15» στο πρωτάθλημα.

Στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, τα κορίτσια του Ολυμπιακού μετρούν 21 νίκες σε 22 ματς.

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με 5-0, με τρία γκολ της Τριχά (7:16, 4:37, 3:21) και δύο της Σάντα (3:53, 0:09). Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τις «ερυθρόλευκες» να παίρνουν προβάδισμα με +10 (11-1), με γκολ της Πλευρίτου (1:28) και να ολοκληρώνουν το ημίχρονο με 11-2. Τα κορίτσια του Θρύλου προηγήθηκαν με +12 στην τρίτη περίοδο, την οποία «έκλεισαν» με 17-5, με… buzzer-beater της Τορνάρου (0:02). Στο τέταρτο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +15 (21-6), με την Κουρέτα (1:58) και επικράτησε με 21-8.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-3, 4-3

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 4, Τριχά 3, Αντριους 1, Σιούτη, Μπίκου 3, Ειρ. Νίνου 1, Πλευρίτου 1, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Κραβαρίτη.

ΑΝΟ Γλυφάδας: Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστάκα, Λούδη, Γρηγοροπούλου 2, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Κολοβού, Δασκαλάκη