Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας 21-8: Εύκολα οι «ερυθρόλευκες»
Στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, τα κορίτσια του Ολυμπιακού μετρούν 21 νίκες σε 22 ματς.
- Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν» λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που ξυλοκοπήθηκε από 20 Ρομά
- Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
- Oxford Economics: Πότε θα πάψει η Ελλάδα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ;
- Τρεις Έλληνες Εβραίοι ανάμεσα στους εκτελεσθέντες της Καισαριανής
Μετά τη «μάχη» με την Ούιπεστ στην Βουδαπέστη, για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, Ολυμπιακός επέστρεψε νικηφόρα στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.
Την Τρίτη (24/2) το μεσημέρι, η ομάδα πόλο Γυναικών των «ερυθρολεύκων» νίκησαν εύκολα με 21-8 τον ΑΝΟ Γλυφάδας στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για το ματς της 15ης αγωνιστικής της Α1 και έκαναν το «15 στα 15» στο πρωτάθλημα.
Στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, τα κορίτσια του Ολυμπιακού μετρούν 21 νίκες σε 22 ματς.
Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με 5-0, με τρία γκολ της Τριχά (7:16, 4:37, 3:21) και δύο της Σάντα (3:53, 0:09). Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τις «ερυθρόλευκες» να παίρνουν προβάδισμα με +10 (11-1), με γκολ της Πλευρίτου (1:28) και να ολοκληρώνουν το ημίχρονο με 11-2. Τα κορίτσια του Θρύλου προηγήθηκαν με +12 στην τρίτη περίοδο, την οποία «έκλεισαν» με 17-5, με… buzzer-beater της Τορνάρου (0:02). Στο τέταρτο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +15 (21-6), με την Κουρέτα (1:58) και επικράτησε με 21-8.
Τα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-3, 4-3
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 4, Τριχά 3, Αντριους 1, Σιούτη, Μπίκου 3, Ειρ. Νίνου 1, Πλευρίτου 1, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Κραβαρίτη.
ΑΝΟ Γλυφάδας: Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστάκα, Λούδη, Γρηγοροπούλου 2, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Κολοβού, Δασκαλάκη
«Προσπαθούμε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα στην επίθεση»
Δηλώσεις:
Ντένια Κουρέτα: «Θέλαμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην άμυνα, γιατί στην Ουγγαρία δεχθήκαμε αρκετά γκολ. Οπότε, θέλαμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Είμαστε σε μια περίοδο προσαρμογής με τον καινούργιο μας προπονητή, προσπαθούμε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα στην επίθεση. Και αυτό κάναμε και σήμερα. Είμαστε ευχαριστημένες με τη σημερινή μας εμφάνιση και στόχος μας στο επόμενο παιχνίδι είναι, να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τα λάθη μας, να βελτιώσουμε κι άλλο το παιχνίδι μας αμυντικά και επιθετικά».
- Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
- LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
- Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
- Ολυμπιακός: Οι οπαδοί του «έντυσαν» το Λεβερκούζεν στα «ερυθρόλευκα» (vid)
- Ούμπερ – Τσιτσιπάς 2-0: Ήττα στον πρώτο γύρο του Ντουμπάι για τον Στέφανο
- Το «μυστικό» της αναγέννησης του Μπέντζαμιν Σέσκο
- Ο Μαρκ Φλέκεν θυμήθηκε το πιο επικό blooper που έχουμε δει ποτέ από τερματοφύλακα (vid)
- Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας 21-8: Εύκολα οι «ερυθρόλευκες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις