Βίκυ Παγιατάκη: «Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο»
Αλλεργική αντίδραση στον ταραμά οδήγησε τη Βίκυ Παγιατάκη στο νοσοκομείο το τριήμερο. Η αστρολόγος αποκάλυψε on air τι συνέβη, ενώ επέστρεψε κανονικά στο Buongiorno
Μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας σημάδεψε το τριήμερο για τη Βίκυ Παγιατάκη, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από αλλεργική αντίδραση που την ανησύχησε ιδιαίτερα.
Η γνωστή αστρολόγος αποκάλυψε πως δεν γνώριζε ότι είναι αλλεργική στον ταραμά, με αποτέλεσμα μια φαινομενικά αθώα διατροφική επιλογή, μέσα στο κλίμα των ημερών, να προκαλέσει έντονη αναστάτωση και να τη φέρει αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο πρόβλημα υγείας.
Παρά την ταλαιπωρία και το σοκ της στιγμής, λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε κανονικά στη θέση της στην εκπομπή Buongiorno, το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, περιγράφοντας δημόσια όσα συνέβησαν και στέλνοντας το δικό της αισιόδοξο μήνυμα.
«Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό», ανέφερε στην κάμερα του MEGA, περιγράφοντας με ειλικρίνεια το απρόοπτο που σημάδεψε το τριήμερό της και την οδήγησε σε μια εμπειρία που δεν περίμενε.
Σε ερώτηση της Φαίης Σκορδά για το αν η αλλεργία αποκαλύφθηκε με το αιφνίδιο περιστατικό, απάντησε: «Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω, εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα», παραδεχόμενη πως δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να προκύψει τέτοια αντίδραση.
«Δεν το βάζουμε κάτω», συμπλήρωσε, δείχνοντας τη θετική της στάση, ενώ έκλεισε με χιούμορ λέγοντας: «Από κάτι θα ‘πάμε’ όλοι».
