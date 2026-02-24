Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Απαιτείται μια ισχυρή Πολιτεία με υγιή ανταγωνισμό. Αυτό είναι στοιχείο του Κράτους Δικαίου, αυτό είναι Δημοκρατία. Ενώ πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις απαιτείται να υπάρχουν κανόνες και στελέχωση των φορέων της Πολιτείας, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια αλλά και ο υγιής ανταγωνισμός», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μετά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου.

Παράλληλα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «χρειαζόμαστε ισχυρούς θεσμούς, ισχυρή Πολιτεία και μια γρήγορη πολιτική αλλαγή. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια, ούτε τον υγιή ανταγωνισμό».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα «του μεγάλου ύψους των απευθείας αναθέσεων, του μεγάλου αριθμού συμβάσεων χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, τον αποκλεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του περιορισμένου αριθμού αναδόχων – και άρα τη μείωση του ανταγωνισμού – σε πολλά κατασκευαστικά έργα».

Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε και η πρόσφατη Οδηγία της ΕΑΔΗΣΥ για τη θέσπιση Κανονισμών και τη ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης στους φορείς που έχουν τη δυνατότητα παρέκκλισης της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης, ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε συμβάσεις συμβούλων, μελετών και πληροφορικής, όπου δίνεται η δυνατότητα να παρακαμφθούν οι κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικής αξιολόγησης, καθώς και τα «πανειλημμένα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε το παράδειγμα των απευθείας αναθέσεων στον σύζυγο της πρώην ΓΓ του υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, αλλά ακόμα και σε βουλευτές της ΝΔ.

Επιπλέον, έκανε λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και από την πλευρά της ΕΑΔΗΣΥ, ώστε να είναι γνωστό ανά υπουργείο το πλήθος και το ύψος των συμβάσεων και κυρίως των απευθείας αναθέσεων. Πρότεινε, δε, να ενισχυθούν τα εργαλεία διαφάνειας στις συμβάσεις του Δημοσίου συνολικά και να ενισχυθεί η αρμοδιότητα και η επάρκεια της Ενιαίας Αρχής στους συστημικούς ελέγχους των συμβάσεων.

Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης όλων των μηχανισμών διαφάνειας και ανταγωνισμού που περιλαμβάνουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και βεβαίως την Ενιαία Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ώστε «να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα φωτογραφικών προκηρύξεων ή οι διαγωνιστικές διαδικασίες με πολύ μικρό χρόνο προσφορών με την επίκληση του κατεπείγοντος».

Ολόκληρη η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου:

Η επίσκεψη μας στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων οφείλεται πρώτα από όλα στο ότι είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας για τον έλεγχο και του δημοσίου χρήματος, αλλά και για τη διαφάνεια. Ιδιαίτερα σήμερα, που όλοι οι πολίτες ξέρουν ότι έχουν μια κυβέρνηση διαφθοράς και διαπλοκής, απαιτείται να έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία. Να υπάρχουν κανόνες, αλλά να υπάρχει και στελέχωση που εξασφαλίζει και τη διαφάνεια αλλά και τον υγιή ανταγωνισμό.

Πρώτα απ’ όλα, απαιτείται ισχυρή στελέχωση της Ενιαίας Αρχής και κίνητρα για τα στελέχη, ώστε να υπάρχει συστηματικός και αυστηρός έλεγχος, γιατί αφορά στο δημόσιο χρήμα. Στο χρήμα των πολιτών.

Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια χώρα, όπου αποκαλύπτεται ότι ο σύζυγος της κυρίας Στρατινάκη έχει 78 απευθείας αναθέσεις και σε 6 συμβάσεις συμμετείχε χωρίς άλλο υποψήφιο, με ποσά που φτάνουν τα 866.000 ευρώ, όπως αποκαλύφθηκε σε δημοσίευμα.

Και άλλες καταγγελίες που λένε ότι ακόμα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν απευθείας αναθέσεις.

Απαιτείται να έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία με υγιή ανταγωνισμό. Να έχουν όλοι και όλες δικαίωμα στη δικαιοσύνη, στην πρόοδο και την ευημερία. Αυτό είναι στοιχείο του Κράτους Δικαίου, αυτό είναι Δημοκρατία.

Χρειαζόμαστε ισχυρούς θεσμούς, ισχυρή Πολιτεία και μια γρήγορη πολιτική αλλαγή. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια, ούτε τον υγιή ανταγωνισμό.