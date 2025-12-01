newspaper
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Χαμηλός ανταγωνισμός και λάθη
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Δεκεμβρίου 2025 | 19:24

Ελεγκτικό Συνέδριο: Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Χαμηλός ανταγωνισμός και λάθη

Με απευθείας ανάθεση το 81,5% του συνόλου των συμβάσεων. Ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και περιορισμένο ανταγωνισμό, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Σωρεία παραβάσεων στις δημόσιες συμβάσεις διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεση «Απολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους» για το 2024. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 18.078 συμβάσεις, συνολικής αξίας 4,8 δισ. ευρώ. Οι ανωτέρω συμβάσεις, ως προς το πλήθος, αφορούν κατά ποσοστό 59% συμβάσεις προμηθειών, ενώ με βάση την αξία, το μεγαλύτερο μέρος αφορά συμβάσεις έργων (52%).

Έκθεση «Απολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους» για το 2024

Επισημαίνεται, όπως σε αντίστοιχες προηγούμενες εκθέσεις, παρατηρείται επαναληψιμότητα  στις παραβιάσεις.

Απευθείας αναθέσεις

Στο ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης παρατηρούμε την έλλειψη ανταγωνισμού, τις συνοπτικές διαδικασίες, το μεγάλο αριθμό των απευθείας αναθέσεων (81,49%) και γενικότερα το έλλειμμα αξιοπιστίας.

Οι απευθείας αναθέσεις και οι απλουστευμένες διαδικασίες υπερτερούν σαφώς στον αριθμό των συμβάσεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι καλύπτουν όλες τις μικρές συμβάσεις κάτω των ορίων (σήμερα έως 30.000 € / 40.000 € ανά είδος). Ωστόσο, οι συμβάσεις αυτές αντιστοιχούν σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό της συνολικής αξίας των δημοσίων δαπανών. Τα μεγάλα έργα και οι μεγάλες προμήθειες που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού (π.χ. έργα του Ταμείου Ανάκαμψης) γίνονται συνήθως μέσω ανοικτών διαγωνισμών.

Έλλειψη ανταγωνισμού

Σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό δεν επιτυγχάνεται ικανός βαθμός καθώς στο 43% των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού (αντιστοιχεί στο 25% της αξίας των εν λόγω συμβάσεων), και στο 61% των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με απευθείας ανάθεση ή κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αντιστοιχεί στο 52% της αξίας των εν λόγω συμβάσεων), έχει ληφθεί μία προσφορά.

«Η ανεπαρκής ανάπτυξη ανταγωνισμού κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων συνιστά παράγοντα που υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης και του ανόθευτου ανταγωνισμού και εν τέλει της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης», σημειώνει η έκθεση.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο προτείνει μεταξύ άλλων την ενίσχυση της διαχειριστικής εποπτείας και τον συντονισμό της καταγραφής των δημοσίων συμβάσεων μέσω ενιαίου, λειτουργικού και επικαιροποιημένου μητρώου, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης, με στόχο τη διαφάνεια, τον επαρκή ανταγωνισμό και την πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Τα χρόνια προβλήματα

Στην Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες για εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, εξακολουθούν να παρατηρούνται δυσλειτουργίες:

  • Τα δημόσια έργα και οι προμήθειες συχνά υλοποιούνται με χρονικές καθυστερήσεις και δραματικές υπερβάσεις του αρχικού προϋπολογισμού.
  • Συχνά, οι μελέτες που συνοδεύουν τους διαγωνισμούς είναι ατελείς ή ανεπαρκείς, οδηγώντας σε αλλαγές, ενστάσεις και τελικά σε προβλήματα κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
  • Παρά την ηλεκτρονική διαχείριση (ΕΣΗΔΗΣ), το διοικητικό βάρος παραμένει υψηλό τόσο για τις αναθέτουσες Αρχές όσο και για τους οικονομικούς φορείς.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει έλλειψη σαφούς προσδιορισμού αντικειμένου, ανυπαρξία τεκμηριωμένης εκτίμησης δαπάνης και απουσία διαφάνειας στην επιλογή αναδόχου σε ελεγχόμενες συμβάσεις.

Συμβάσεις υπουργείων

Σύμφωνα με το Ε.Σ., κατά την επισκόπηση των στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις των υπουργείων, εντοπίστηκαν ζητήματα αξιοπιστίας, πληρότητας και ορθότητας στην καταγραφή, καθώς και ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί διαδικασιών ανάθεσης. Επίσης, παρατηρήθηκε περιορισμένος ανταγωνισμός κατά τη σύναψη μεγάλου μέρους των συμβάσεων.

Η απουσία ενός κεντρικού μητρώου συμβάσεων, στο οποίο θα τηρούνται με ενιαίο τρόπο τα στοιχεία των συμβάσεων, ιδίως στους φορείς για τους οποίους η αρμοδιότητα σύναψης συμβάσεων είναι κατανεμημένη σε πλήθος αποκεντρωμένων υπηρεσιών, δυσχεραίνει τη λήψη αξιόπιστης πληροφόρησης, απαλλαγμένης από σφάλματα, ελλείψεις, διπλοκαταχωρίσεις κ.λπ., σύμφωνα με την έκθεση.

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Business
Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Stream
Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Οικονομία 01.12.25

Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι – Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online
Οικονομικές Ειδήσεις 01.12.25

Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δώρο Χριστουγέννων - Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ακρίβεια: Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος – «Ξεφεύγει» η κατάσταση
«Θηλιά» για τους καταναλωτές 01.12.25

Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος - «Ξεφεύγει» η κατάσταση

Ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για καταναλωτές διαμορφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος, την κοπή, την προέλευση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English edition 01.12.25

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Σύνταξη
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media
Δηλητήριο online 01.12.25

Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο Γκάι Πιρς εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για τη διάδοση «ανακριβούς περιεχομένου και ψευδών πληροφοριών» από τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Γκρόνιγκεν που διεκόπη λόγω ρίψης καπνογόνων η διοίκηση του Άγιαξ αποφάσισε να κλείσει τις θύρες των οργανωμένων οπαδών στο προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη
Πολιτική 01.12.25

Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη

Η αστυνομία «θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει το νόμο», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Γαλάζια» στελέχη βλέπουν να δημιουργείται ασφυκτικός κοινωνικός κλοιός απέναντι στην κυβερνητική επιχείρηση της «θετικής ατζέντας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

«Δεν υπάρχει αποβολή του Μαρίν», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση φάσεων από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, από όπου σχολίασε και τα πέναλτι.

Βάιος Μπαλάφας
Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Εμπρηστικές δηλώσεις απύθμενου θράσους από τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη εναντίον των δυναμικών αγροτικών κινητοποιήσεων που η κυβέρνηση αντιμετώπισε με αστυνομική βία. Τα αγροτικά «μπλόκα» που ασκούν «πολιτικούς εκβιασμούς» φταίνε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο Κυρανάκης.

Σύνταξη
Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
«Δίχως αμφιβολία» 01.12.25

Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»

Από Ρεπουμπλικάνους γερουσιατές μέχρι και ειδικούς στο Δίκαιο του Πολέμου καταγγέλονται οι ευθύνες κυβερνητικών αξιωματούχων για τις εκτελέσεις ανθρώπων στην Καραϊβική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
