Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;
23 Φεβρουαρίου 2026, 13:12

Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;

Είναι το κομμάτι που ουσιαστικά έφτιαξε τη solo καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωστόσο, ο Ρέι Χέφερναν, ακόμα και σήμερα επιμένει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του Angels.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Vita.gr
Spotlight

Ήταν Ιούλιος του 1995 όταν έπαιρνε την απόφαση να εγκαταλείψει τους Take That, μετά από συνεχόμενες κόντρες του με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Μια απόφαση που είχε έναν και μόνο στόχο: να ακολουθήσει solo καριέρα. Και μάλιστα, αυτό, ο Ρόμπι Γουίλιαμς το έκανε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Περίπου τρεις δεκαετίες αργότερα, ο 52χρονος καλλιτέχνης θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους popstars του πλανήτη, έχοντας κυκλοφορήσει δεκάδες επιτυχίες και με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια άλμπουμ.

Ωστόσο, ο δρόμος προς την επιτυχία μόνο εύκολος δεν ήταν. Για την ακρίβεια ο Ρόμπι Γουίλιαμς έφτασε ένα βήμα πριν την αποτυχία με το πρώτο του solo άλμπουμ Life Thru A Lens. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1997 έκανε μέτριο ξεκίνημα στα charts και η δισκογραφική εταιρεία του άρχισε να αμφιβάλλει για την επιλογή της.

Και από το πουθενά, βγαίνει το τέταρτο single του δίσκου και τα πάντα άλλαξαν. Το Angels ήταν ένα super hit που όχι απλά έσωσε την καριέρα του Γουίλιαμς, αλλά την απογείωσε σε επίπεδα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

YouTube thumbnail

Κάτι που έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, λέγοντας «είναι το κομμάτι που μου έδωσε την καριέρα που έχω σήμερα». Ωστόσο, εδώ και περίπου 30 χρόνια, συνεχίζει να υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα: ποιος έγραψε το Angels;

Ο στιχουργός και συνθέτης Ρέι Χέφερναν επιμένει ότι είναι δικό του κομμάτι και τον ξεγέλασε ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Από την άλλη πλευρά, ο popstar παραδέχεται ότι το ντέμο το έγραψε μαζί με τον Χέφερναν, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι το αγόρασε τα δικαιώματά του για 7.500 λίρες και το τελικό τραγούδι που κυκλοφόρησε στον δίσκο δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό.

Μια άποψη που επανέλαβε και πριν λίγο καιρό, δίνοντας συνέντευξη στο Radio 2. «Μας πήρε λιγότερο από δύο εβδομάδες για να φτιάξουμε το άλμπουμ με τον Γκάι Τσέιμπερς. Ωστόσο στην αρχή είχε πουλήσει μόλις 33.000 κόπιες και δεν ήταν αυτό που ήθελε η EMI» είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς. «Και μετά βγάλαμε το Angels και τα πάντα άλλαξαν».

Δηλώσεις που έκαναν τον Ρέι Χέφερναν να βγει ξανά στην αντεπίθεση, αυτή τη φορά μέσω βίντεο στο TikTok. Εκεί υποστηρίζει, για μια ακόμη φορά, ότι ναι μεν πούλησε τα δικαιώματα του τραγουδιού, αλλά εξαπατήθηκε από τον Γουίλιαμς και το όνομά του δεν μπήκε ποτέ στα credits.

@yestherayheffernan Replying to @ellen.north5 #fairnessforsongwriters #Angels #pancaketuesday #throwback #pov ♬ original sound – Ray Heffernan

Μάλιστα, το 2025 ο ιρλανδός στιχουργός και συνθέτης κινήθηκε νομικά εναντίον του άγγλου σταρ, ζητώντας το 33% από τα κέρδη του Angels. Ωστόσο η υπόθεση δεν έχει φτάσει ακόμα στα δικαστήρια.

