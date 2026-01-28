magazin
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That
28 Ιανουαρίου 2026, 14:40

Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That

Στο νέο ντοκιμαντέρ Take That, τα μέλη του boy band μιλούν για την επιτυχία και την πίεση της επιτυχίας - με τον σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς να «βουλιάζει» στην κατάθλιψη.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα boy bands του πλανήτη, με αμέτρητους θαυμαστές, εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και λάμψη. Στα μάτια όλων μας τα πέντε μέλη των Take That είχαν ότι ονειρευόταν ο κάθε 20χρονος – χρήματα και δόξα. Ωστόσο, η πραγματικότητα πίσω από τη διασημότητα, ήταν πιο σκοτεινή από όσο θα πίστευε κάποιος.

Και για αυτή την πλευρά μιλούν τα μέλη των Take That, στο ομότιτλο ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο Netflix πριν από λίγες ημέρες. Οι Γκάρι Μπάρλοου, Χάουαρντ Ντόναλντ, Μαρκ Όουεν, Τζέισον Όρανζ και Ρόμπι Γουίλιαμς, πέρα από όμορφες στιγμές, βίωσαν ουκ ολίγες πιέσεις στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν αυτή την τεράστια επιτυχία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix UK & Ireland (@netflixuk)

Με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, που ήταν το μικρότερο μέλος του boy band, να βυθίζεται στην κατάθλιψη και τις καταχρήσεις, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την όλη την κατάσταση.

«Κανείς μας δεν κοιτούσε τον άλλον δίπλα του και πως ένιωθε. Πάντα κοιτούσαμε μπροστά και στο επόμενο βήμα του συγκροτήματος» λέει ο Γκάρι Μπάρλοου. Ενώ ο Χάουαρντ Ντόναλντ θυμάται τη μεταμόρφωση του Γουίλιαμς στα χρόνια του στους Take That.

«Πήδαγε πάνω κάτω στη σκηνή με τα μάτια να έχουν μια γ@μημένη ενέργεια συνεχώς» τονίζει. «Έμοιαζε σαν να είχε κάτι».

«Γινόταν πιο επαναστάτης και έτοιμος για ‘πόλεμο’. Έχανε σταδιακό το ενδιαφέρον του για το συγκρότημα» θα συμπληρώσει ο Όρανζ.  Όσο για τον Ρόμπι Γουίλιαμς; Απλά υπέφερε όλη εκείνη την περίοδο.

«Είχα πέσει σε κατάθλιψη. Επέστρεφα στο ξενοδοχείο και έπινα ένα μπουκάλι βότκα. Έπινα μέχρι να σταματήσω να σκέφτομαι» λέει ο ίδιος. «Ήμουν 20 ετών και ήδη αλκοολικός. Ήταν η χειρότερή μου περίοδος».

Ο 51χρονος σούπερ σταρ της ποπ θυμάται να πηγαίνει στις πρόβες και να είναι μεθυσμένος. «Το σώμα μου ήταν γεμάτο με σκ@τά, το κεφάλι μου πονούσε και τις περισσότερες φορές δεν καταλάβαινα τι μου έλεγαν» θα πει.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να έρθει σε ρήξη με τα άλλα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος. Το τελεσίγραφο ήταν ξεκάθαρο: ή συνέρχεται ή αποχωρεί. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς επέλεξε τον δεύτερο δρόμο, δηλώνοντας κουρασμένος από την αρχηγία του Μπάρλοου και τις ζήλιες των άλλων.

Φωτογραφία: REUTERS / Matt Dunham

Λίγους μήνες μετά θα έρθει και το (πρώτο) τέλος των Take That. Η original 5αδα θα επανενωθεί το 2010 – ωστόσο ο Γουίλιαμς ένα χρόνο μετά θα τους εγκαταλείψει για δεύτερη φορά προκειμένου να αφοσιωθεί στη σόλο καριέρα του.

* Κεντρική φωτογραφία: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς σε συνέντευξη Τύπου το 2003 σε strip club της Μελβούρνης (EPA / GLENN HUNT) 

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Σύμπτωμα 28.01.26

Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει σημασία ως κουτσομπολιό αλλά ως σύμπτωμα. Τα memes και η μαζική συμμετοχή του κοινού δείχνουν πώς τα social media μετατρέπουν την ιδιωτική σύγκρουση σε θέαμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την τόσο για εργασιακά ανασφάλεια, με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, όσο και για υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου

Σύνταξη
CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία
Βόλεϊ 28.01.26

CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τετάρτης (28/1, 19:30) την Καρλοβάρσκο στην Τσεχία για τη φάση των «16» του CEV Cup και για να προκριθεί χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και έπειτα να πάρει και το «χρυσό» σετ.

Σύνταξη
Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)
Champions League 28.01.26

Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)

Ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, με μηνύματα συμπαράστασης από οπαδικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Νάπολη μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς της τοπικής ομάδας με τους «μπλε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας για την πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς
Έκρηξη στο Βιολάντα 28.01.26

«Μόλις 4 επιθεωρητές σε Τρίκαλα και Καρδίτσα» - Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας

«Η πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς δεν μετριέται με επικοινωνιακές δηλώσεις», αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας μετά το εργατικό δυστύχημα στο Βιολάντα

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς ανακοίνωσε η Super League – Aναβλήθηκαν αγώνες από την ΕΠΟ
Τροχαίο στη Ρουμανία 28.01.26

ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς ανακοίνωσε η Super League – Aναβλήθηκαν αγώνες από την ΕΠΟ

Ενός λεπτού σιγή στους αγώνες της 19ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η Super League, την ώρα που η ΕΠΟ ανέβαλε λόγω του βαρύτατου πένθους όλους τους προγραμματισμένους αγώνες της Τετάρτης.

Σύνταξη
