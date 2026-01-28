Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That
Στο νέο ντοκιμαντέρ Take That, τα μέλη του boy band μιλούν για την επιτυχία και την πίεση της επιτυχίας - με τον σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς να «βουλιάζει» στην κατάθλιψη.
Ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα boy bands του πλανήτη, με αμέτρητους θαυμαστές, εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και λάμψη. Στα μάτια όλων μας τα πέντε μέλη των Take That είχαν ότι ονειρευόταν ο κάθε 20χρονος – χρήματα και δόξα. Ωστόσο, η πραγματικότητα πίσω από τη διασημότητα, ήταν πιο σκοτεινή από όσο θα πίστευε κάποιος.
Και για αυτή την πλευρά μιλούν τα μέλη των Take That, στο ομότιτλο ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο Netflix πριν από λίγες ημέρες. Οι Γκάρι Μπάρλοου, Χάουαρντ Ντόναλντ, Μαρκ Όουεν, Τζέισον Όρανζ και Ρόμπι Γουίλιαμς, πέρα από όμορφες στιγμές, βίωσαν ουκ ολίγες πιέσεις στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν αυτή την τεράστια επιτυχία.
Με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, που ήταν το μικρότερο μέλος του boy band, να βυθίζεται στην κατάθλιψη και τις καταχρήσεις, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την όλη την κατάσταση.
«Κανείς μας δεν κοιτούσε τον άλλον δίπλα του και πως ένιωθε. Πάντα κοιτούσαμε μπροστά και στο επόμενο βήμα του συγκροτήματος» λέει ο Γκάρι Μπάρλοου. Ενώ ο Χάουαρντ Ντόναλντ θυμάται τη μεταμόρφωση του Γουίλιαμς στα χρόνια του στους Take That.
«Πήδαγε πάνω κάτω στη σκηνή με τα μάτια να έχουν μια γ@μημένη ενέργεια συνεχώς» τονίζει. «Έμοιαζε σαν να είχε κάτι».
«Γινόταν πιο επαναστάτης και έτοιμος για ‘πόλεμο’. Έχανε σταδιακό το ενδιαφέρον του για το συγκρότημα» θα συμπληρώσει ο Όρανζ. Όσο για τον Ρόμπι Γουίλιαμς; Απλά υπέφερε όλη εκείνη την περίοδο.
«Είχα πέσει σε κατάθλιψη. Επέστρεφα στο ξενοδοχείο και έπινα ένα μπουκάλι βότκα. Έπινα μέχρι να σταματήσω να σκέφτομαι» λέει ο ίδιος. «Ήμουν 20 ετών και ήδη αλκοολικός. Ήταν η χειρότερή μου περίοδος».
Ο 51χρονος σούπερ σταρ της ποπ θυμάται να πηγαίνει στις πρόβες και να είναι μεθυσμένος. «Το σώμα μου ήταν γεμάτο με σκ@τά, το κεφάλι μου πονούσε και τις περισσότερες φορές δεν καταλάβαινα τι μου έλεγαν» θα πει.
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να έρθει σε ρήξη με τα άλλα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος. Το τελεσίγραφο ήταν ξεκάθαρο: ή συνέρχεται ή αποχωρεί. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς επέλεξε τον δεύτερο δρόμο, δηλώνοντας κουρασμένος από την αρχηγία του Μπάρλοου και τις ζήλιες των άλλων.
Λίγους μήνες μετά θα έρθει και το (πρώτο) τέλος των Take That. Η original 5αδα θα επανενωθεί το 2010 – ωστόσο ο Γουίλιαμς ένα χρόνο μετά θα τους εγκαταλείψει για δεύτερη φορά προκειμένου να αφοσιωθεί στη σόλο καριέρα του.
* Κεντρική φωτογραφία: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς σε συνέντευξη Τύπου το 2003 σε strip club της Μελβούρνης (EPA / GLENN HUNT)
