Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
Πάνω από 60 εκατοστά χιονιού έθαψαν τη Νέα Υόρκη, κλείνοντας σχολεία, αδειάζοντας δρόμους και μετατρέποντας το Σέντραλ Παρκ σε απέραντη πίστα... χιονοπόλεμου.
Περισσότερα από 60 εκατοστά χιονιού σκέπασαν τη Νέα Υόρκη, παραλύοντας τη ζωή στην πόλη: σχολεία έκλεισαν, δρόμοι άδειασαν και το Σέντραλ Παρκ μετατράπηκε σε λευκό πεδίο παιχνιδιού, γεμάτο έλκηθρα και χιονάνθρωπους. Στο Washington Square Park, κάποιοι Νεοϋορκέζοι βρήκαν την ευκαιρία για χιονοπόλεμο – ακόμη και με αστυνομικούς.
Η σφοδρή χιονοθύελλα, με ανέμους που έφτασαν τα 130 χλμ./ώρα, σάρωσε τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, από το Νιου Τζέρσεϊ και την Πενσιλβάνια έως το Κονέκτικατ, το Ρόουντ Άιλαντ και τη Μασαχουσέτη. Οι αρχές ανακοίνωσαν τη λήξη της καταιγίδας αργά το απόγευμα και κάλεσαν τους πολίτες να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια μπροστά από τις ιδιοκτησίες τους, καθώς η πόλη επιχειρεί να επιστρέψει στην κανονικότητα.
Massive snowball fight at Washington Square Park ❄️☄️ pic.twitter.com/yvVibl0cBs
— Max Guliani (@maximusupinNYc) February 23, 2026
Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν φαινόμενα «λευκού πέπλου» (whiteout), με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα. Κυβερνήτες σε οκτώ πολιτείες και αρκετές μεγάλες πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοινώθηκαν απαγορεύσεις μη αναγκαίων μετακινήσεων για το Νιου Τζέρσεϊ, την περιοχή της Νέας Υόρκης και τμήματα της Μασαχουσέτης.
Αν και ορισμένες έχουν πλέον αρθεί, οι αξιωματούχοι συνέχισαν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τους δρόμους.
Η χιονοθύελλα ήταν η ένατη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με αρχεία που χρονολογούνται από το 1869, μετέδωσε το CBS News.
Χωρίς ρεύμα 250.000 κάτοικοι
Η χιονοθύελλα, που έφερε ριπές ανέμου με ταχύτητα έως και 60 μίλια ανά ώρα, προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περισσότερους από 250.000 ανθρώπους στην ανατολική ακτή, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.
Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για τις πέντε περιφέρειες, το Λονγκ Άιλαντ και αρκετές άλλες κομητείες, ενώ ολόκληρη η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ βρίσκεται επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Την ίδια ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί πως ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Η μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε την καταιγίδα ως «κλασσικό κυκλώνα βόμβα/βορειοανατολικό κύμα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών».
