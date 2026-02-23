Περισσότερα από 40 εκατομμύρια άνθρωποι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν, είναι αντιμέτωποι σήμερα με μια χιονοθύελλα σπάνιας σφοδρότητας, η οποία έχει παραλύσει τη Νέα Υόρκη.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στις ΗΠΑ

Η ανταποκρίτρια του BBC, Αν Μπάτλερ γράφει: «Ζω στη Νέα Υόρκη, αλλά έχω εγκλωβιστεί στη Βόρεια Καρολίνα ενώ επισκεπτόμουν την οικογένειά μου – η πτήση μου αναβλήθηκε περίπου τρεις φορές, μέχρι που έκανα νέα κράτηση σε άλλη αεροπορική εταιρεία για το Νιου Τζέρσεϊ.

Αλλά γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη και έχω οικογένεια εκεί αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χιονόπτωση που θυμάμαι από τότε που μεγάλωσα εκεί τη δεκαετία του 1990.

Η μητέρα μου, Κάθλιν Μπάτλερ, με την οποία επικοινώνησα σήμερα το πρωί (ευτυχώς είναι καλά!), ζει στη Νέα Υόρκη από τη δεκαετία του 1960 και λέει ότι ούτε εκείνη θυμάται πότε ήταν η τελευταία φορά που είδε τόσο χιόνι.

Στην πραγματικότητα, δεν θυμάται καμία τόσο σοβαρή θύελλα στη Νέα Υόρκη.

«Μπορεί να είχαμε, αλλά δεν θυμάμαι έναν χειμώνα σαν αυτόν, όπου έκανε τόσο κρύο όλη την ώρα και είχαμε αυτές τις τεράστιες χιονοθύελλες», λέει.

«Μπορεί να είχαμε μία ή δύο, αλλά όχι σαν αυτή».

Δείτε βίντεο από τη Νέα Υόρκη

To those who are saying this isn’t a blizzard…well, this is a blizzard

🌬❄❄❄ New York City #blizzard2026 pic.twitter.com/dJMstJbgp3 — New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026

Heavy snowfall is underway in Brooklyn, New York 🇺🇸 (Video by Uliana Sternat) pic.twitter.com/WpLzi8iVqf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 23, 2026



Ο Μαμντάνι ήρε την απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι ήρε την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί την Κυριακή (με εξαίρεση τις απαραίτητες μετακινήσεις) στις 19:00 η ώρα Ελλάδας σήμερα.

Ωστόσο, οι αρχές στο Χομπόκεν στο Νιου Τζέρσεϊ επέκτειναν την απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 23:00 η ώρα Ελλάδας., καθώς το χιόνι έχει φτάσει τα 35,5 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές και συνεχίζει να πέφτει.

Δείτε φωτογραφίες από τη χιονοθύελλα που χτύπησε την αμερικάνικη μεγαλούπολη

Το χιόνι έφτασε τα 60 εκατοστά

Σύμφωνα με το CNN, νωρίς το πρωί, στην πόλη Φρίχολντ, στο Νιου Τζέρσεϊ που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από το Μανχάταν, το χιόνι έφτανε τουλάχιστον τα 60 εκατοστά. Στο Σέντραλ Παρκ το ύψος του χιονιού είχε φτάσει τα 40 εκατοστά, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021. Η χιονόπτωση αναμένεται ότι θα ενταθεί μέχρι το απόγευμα, τοπική ώρα.

Οι κυβερνήτες επτά Πολιτειών (Κονέτικατ, Ντέλαγουερ, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Πενσιλβάνια και Ρόουντ Άιλαντ) έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευσαν την κυκλοφορία για όλα τα οχήματα.

Τα σχολεία, οι δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και πολλά καταστήματα, δεν άνοιξαν τις πύλες τους σήμερα στη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη. Η έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν ήταν επίσης κλειστή.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περισσότερες από 5.800 πτήσεις είχαν ακυρωθεί μέχρι τις 11.00 το πρωί, τοπική ώρα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης και της Φιλαδέλφειας. Ανεστάλησαν επίσης πολλά δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών και του σιδηροδρόμου, κυρίως στο Νιου Τζέρσεϊ.

Περίπου 660.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, εκ των οποίων 265.000 στη Μασαχουσέτη και 130.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Στη Νέα Υόρκη, οι ουρανοξύστες της Γουόλ Στριτ μόλις που διακρίνονταν από το γειτονικό διαμέρισμα του Μπρούκλιν. Όμως η χιονοθύελλα δεν εμπόδισε τους Νεοϋορκέζους να πάνε στη δουλειά τους, αν και ήταν σαφώς λιγότεροι και τα δρομολόγια του μετρό καθυστερούσαν.

«Δεν θέλω να ξαναδώ χιόνι»

«Νόμιζα ότι θα ήμουν μόνη μου» είπε, αιφνιδιασμένη, η Εβαντζελίν Πλακάς, γύρω στις 9 το πρωί στον σταθμό της Τάιμς Σκουέρ. Επέστρεφε στο σπίτι της αφού εργαζόταν όλη τη νύχτα ως προσωπικό ασφαλείας και βρήκε τη θύελλα «πανέμορφη, με απίστευτα χρώματα».

Στο ίδιο βαγόνι, ο 25χρονος Κρις είχε τη δυνατότητα να μείνει στο σπίτι του, όμως προτίμησε να πάει στο γραφείο. «Το περίμενα, μόνο που έχει λιγότερους συρμούς στο μετρό», σχολίασε.

Άλλοι επέλεξαν να κάνουν μια βόλτα στην πόλη και να επιστρέψουν στο σπίτι τους για τηλεργασία. «Έκανε κρύο, υγρασία, είχε πολύ αέρα. Αλλά ήταν όμορφα», είπε ο 45χρονος Κρις Κρόουελ.

Στο Γουίλντγουντ, στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ, ο Βίνσεντ Γκριρ, ήταν, αντιθέτως, «μπουχτισμένος». «Δεν θέλω να ξαναδώ χιόνι. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, πάγωσα!» είπε, καθαρίζοντας με το φτυάρι το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του.

«Ιστορικών διαστάσεων» αναμένεται ότι θα είναι η κακοκαιρία και στη Βοστόνη, σύμφωνα με τη δήμαρχο Μισέλ Γου.

Προηγήθηκε φονικό κύμα ψύχους τον Ιανουάριο

Στα τέλη Ιανουαρίου, το κύμα ψύχους στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους στη Νέα Υόρκη, κυρίως από υποθερμία. Σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν περίπου 100 θάνατοι.

Από χθες, στη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας με θέρμανση, για όσους έχουν ανάγκη.