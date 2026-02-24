Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων
- Oxford Economics: Πότε θα πάψει η Ελλάδα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ;
- «Αποτυχημένο σουπερνόβα» – Η περίπτωση του άστρου που μετατράπηκε αθόρυβα σε μαύρη τρύπα
- Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
- Τρεις Έλληνες Εβραίοι ανάμεσα στους εκτελεσθέντες της Καισαριανής
Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης προς την Ουκρανία, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε από το Κίεβο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε κοινή δήλωσή τους, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι τρεις ηγέτες διαβεβαίωσαν ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κίεβο θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ έχει ήδη διαθέσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο εταίρο.
Τόνισαν, επίσης, ότι το ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο έχει εγκριθεί από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Η ΕΕ ετοιμάζει σχέδιο για το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας
Παράλληλα, ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση νέου πακέτου άμεσης ενεργειακής στήριξης ύψους 100 εκατ. ευρώ, καθώς και την προετοιμασία σχεδίου 920 εκατ. ευρώ για τη σταθεροποίηση, αποκατάσταση και ανασυγκρότηση του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας, με έμφαση στην αποκατάσταση δικτύων, την επανεκκίνηση κατεστραμμένων μονάδων παραγωγής και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας.
Τέλος, υπογράμμισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην προετοιμασία του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της στην G7, με στόχο τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής πίεσης στη Μόσχα.
- Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
- Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
- Ολυμπιακός: Οι οπαδοί του «έντυσαν» το Λεβερκούζεν στα «ερυθρόλευκα» (vid)
- Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
- Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές
- Ούμπερ – Τσιτσιπάς 2-0: Ήττα στον πρώτο γύρο του Ντουμπάι για τον Στέφανο
- Το «μυστικό» της αναγέννησης του Μπέντζαμιν Σέσκο
- Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ – «Ασελγούσε μπροστά στην αδερφή της»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις