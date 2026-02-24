Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, στην Βραζιλία 45 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ αυτών και παιδιά
Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την πολιτεία Μίνας Ζεράις, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι τοπικές αρχές.
Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε 16 θανάτους στην πόλη Ζουίζ ντε Φόρα και έξι στην Ούμπα, σε απόσταση περίπου 110 χιλιομέτρων.
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με μια ανάρτηση στο Χ. «Επικεντρωνόμαστε στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, τη στήριξη των εκτοπισμένων και τη βοήθεια για την ανοικοδόμηση», έγραψε.
Περίπου 440 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο Ζουίζ ντε Φόρα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης, καθώς η βροχή προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις και είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλούν τα μαθήματα σε σχολεία. Ειδικές ομάδες έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν περιστατικά και να αναζητήσουν αγνοούμενους, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Δεκάδες αγνοούμενοι στην Βραζιλία, μεταξύ των οποίων και παιδιά
Το ενημερωτικό μέσο G1 μετέδωσε πως 45 άνθρωποι αγνοούνται στην πόλη, μεταξύ αυτών παιδιά.
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας κήρυξε σε κατάσταση καταστροφής το Ζουίζ ντε Φόρα, επιταχύνοντας τις επιχειρήσεις ανακούφισης και ανθρωπιστικής βοήθειας.
Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας εισέρχεται στην περίοδο κορύφωσης της εποχής των βροχών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκεί, από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά σφοδρές βροχοπτώσεις, κεραυνοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
Η δημοτική αρχή της Ζουίζ ντε Φόρα ανέφερε πως πρόκειται για τον Φεβρουάριο με τις περισσότερες βροχές στην ιστορία της πόλης, με τον όγκο νερού που έχει πέσει να είναι ήδη ο διπλάσιος σε σύγκριση με την ποσότητα που αναμένεται μέσα σε ένα μήνα.
Η δήμαρχος της πόλης, Μαργκαρίντα Σαλομάο, χαρακτήρισε την κατάσταση «κρίσιμη».
