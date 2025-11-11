Βραζιλία: Τρομακτικό βίντεο από πλημμύρες – Οδηγός βυθίζεται μαζί με το αυτοκίνητό του
Ο οδηγός ευτυχώς διασώθηκε
Τρομακτικό βίντεο από πλημμύρες στη Βραζιλία: Οδηγός βυθίζεται μαζί με το αυτοκίνητό του
Στιγμές τρόμου έζησε ένας οδηγός στην Βραζιλία μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την πόλη Μπαΐα, το Σαββατοκύριακο.
Ευτυχώς ο οδηγός σώθηκε την τελευταία στιγμή.
Ο οδηγός βυθίζεται: Το βίντεο του τρόμου
Το βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο να βυθίζεται μαζί με τον οδηγό του που είχε ανέβει στην οροφή του (αυτοκινήτου) για να σωθεί.
Τελικά ο οδηγός διασώθηκε ζωντανός και υγιής και μεταφέρθηκε σε μονάδα υγείας για εξετάσεις, καθώς είχε καταπιεί πολύ νερό.
Σε μόλις 20 λεπτά έπεσαν περίπου 60-70 mm βροχής, πλημμυρίζοντας τους δρόμους και προκαλώντας προειδοποιήσεις για συνεχιζόμενη βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την περιοχή.
Δείτε το τρομακτικό βίντεο:
THIS IS TERRIFYING!!
A driver in Vitória da Conquista, Bahia, Brazil was swept away by flash floods after heavy rain hit the city over the weekend.
Video shows the car sinking as the driver climbed onto the roof before being “swallowed” by the water.
The driver was rescued… pic.twitter.com/55dy9Ljbg8
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 10, 2025
