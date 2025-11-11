Στιγμές τρόμου έζησε ένας οδηγός στην Βραζιλία μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την πόλη Μπαΐα, το Σαββατοκύριακο.

Ευτυχώς ο οδηγός σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Ο οδηγός βυθίζεται: Το βίντεο του τρόμου

Το βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο να βυθίζεται μαζί με τον οδηγό του που είχε ανέβει στην οροφή του (αυτοκινήτου) για να σωθεί.

Τελικά ο οδηγός διασώθηκε ζωντανός και υγιής και μεταφέρθηκε σε μονάδα υγείας για εξετάσεις, καθώς είχε καταπιεί πολύ νερό.

Σε μόλις 20 λεπτά έπεσαν περίπου 60-70 mm βροχής, πλημμυρίζοντας τους δρόμους και προκαλώντας προειδοποιήσεις για συνεχιζόμενη βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την περιοχή.

Δείτε το τρομακτικό βίντεο: