Ο Μαρκ Φλέκεν θυμήθηκε το πιο επικό blooper που έχουμε δει ποτέ από τερματοφύλακα (vid)

Έχοντας τεθεί εκτός υποχρεώσεων της Μπάγερ Λεβερκούζεν λόγω τραυματισμούς, ο Μαρκ Φλέκεν θυμήθηκε ίσως την πιο δύσκολη στιγμή που βίωσε στην καριέρα του, συγκεκριμένα πριν από οκτώ χρόνια ως τερματοφύλακας της Ντούισμπουργκ.

Μιλώντας στο κανάλι της Bundesliga αναφέρθηκε στην χοντρή «γκάφα» στην οποία είχε υποπέσει στο παιχνίδι με την Ίνγκολσταντ, όταν είχε δεχθεί γκολ ενώ έπινε νερό μέσα στο τέρμα του!

«Το μυαλό μου ήταν άδειο, όταν σκοράραμε για το 2-0 , ξεκίνησαν στο γήπεδο η μουσική και οι πανηγυρισμοί, ήμουν κάπου 40 μέτρα μακριά από το τέρμα και πανηγύριζα κι εγώ. Γύρισα πίσω να πιώ λίγο νερό όπως είδαν όλοι, τσέκαρα πίσω μου μία ακόμη φορά και είδα πανηγυρισμούς, με όσα γίνονταν, δεν άκουσα το σφύριγμα του διαιτητή και γύρισα σιγά σιγά να πιώ νερό.

Ο σεκιουριτάς πίσω από το τέρμα ούρλιαζε ”είναι ήδη εδώ” και λέω τι γίνεται; Οπότε εκεί δημιουργήθηκε η εμβληματική εικόνα που με βλέπετε να στέκομαι απλά έτσι», περιέγραψε γλαφυρά ο 32χρονος Ολλανδός, ο οποίος όπως φαίνεται για να μπορεί να διηγείται με αρκετή δόση χιούμορ αυτό το περιστατικό και μάλιστα δημόσια, μάλλον το έχει αφήσει πίσω του.

Άλλωστε μετά τη Ντούισμπουργκ ο Φλέκεν αγωνίστηκε σε Φράιμπουργκ, Μπρέντφορντ και πλέον στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ από το 2022 είναι διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας.