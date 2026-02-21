Γιώργος Αλκαίος: Τα χάπια και η μάχη με την κατάθλιψη

Ο Γιώργος Αλκαίος κάνει το ντεµπούτο του ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης στη θεατρική παράσταση «Ο ηµιυπαίθριος», στο θέατρο «Coronet». Μιλώντας στη Σάσα Σταμάτη δεν δίστασε να μιλήσει για την κατάθλιψη.

Η κατάθλιψη και τα χάπια

«Πήρα για πολύ λίγο καιρό, δηλαδή δύο εβδοµάδες, και επειδή µε τρελάνανε, επειδή εγώ έχω εσωτερική τρέλα, είπα να τα αφήσω και να κάνω «φίλη µου» την κατάθλιψη.

Είµαι 53 στα 54, νοµίζω 53 χρόνια. Νοµίζω ότι όλοι έχουµε κάποιο είδος κατάθλιψης. Ο άνθρωπος γεννιέται µε κατάθλιψη. Ολοι έχουµε γαλουχηθεί στην κατάθλιψη.»

Είναι µόνος από επιλογή δική του ή από επιλογή άλλων;

«Επειδή έβλεπα πώς κινείται ο χώρος, έβλεπα ότι αν ασχοληθούν µε τη ζωή σου και δώσεις το δικαίωµα, θα ασχολούνται µόνο µε τη ζωή σου. Και το µόνο που δεν ήθελα είναι να ασχολούνται µόνο µε τη ζωή µου. ∆εν πιστεύω ότι ενδιαφέρει και κανέναν. Είµαι καλά και περνάω καλά.»

Η επιθυμία για παιδί

«Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά.Να τα φέρω εδώ; Γιατί; Τι µου κάναν τα παιδιά; Να κάνουν τι; Να τρέχουµε από πίσω στα αστυνοµικά τµήµατα στα 12 τους; ∆εν µπορώ να µπω σε αυτήν την κατάσταση.

Είναι τρελοί όλοι στον πλανήτη, µην τον αποτρελάνουµε. Αποφάσισα από νεαρή ηλικία να µην κάνω παιδιά.

Για µένα ή κάνεις παιδί και τελειώνει η ζωή σου – για µένα προσωπικά… Θα αφιερωθείς στον άνθρωπο, µεγαλώνεις έναν άνθρωπο, δεν γίνεται να λείπεις από αυτόν τον άνθρωπο, πόσο περισσότερο και η µάνα ως µάνα, αλλά και ο πατέρας.»